Пассажирский автобус сбил пешехода в Барнауле

Водитель пассажирского автобуса сбил человека в Барнауле утром 19 февраля. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

ДТП произошло на улице Шукшина. На месте происшествия работают полицейские и бригада скорой медицинской помощи.

О состоянии пострадавшего ничего не известно. Amic.ru уточняет информацию об аварии. Подробности сообщим позднее.

Ранее, 11 февраля, водитель автомобиля Volvo XS90 повредил пять машин и сбил двоих мужчин в переулке Коммунарском в Бийске. По словам очевидцев, автомобилист был пьян.