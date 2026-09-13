Как дожить до ста лет, раскрыл россиянам академик
Эксперт упомянул выращивание органов
13 сентября 2026, 20:35, ИА Амител
Пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Дожить до 100 лет возможно при соблюдении нескольких ключевых условий. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Чтобы жить до 100 лет, необходимо беречь свое здоровье, не курить, не употреблять алкоголь, заниматься спортом, гулять, нормально питаться и делать прививки от гриппа", — перечислил он.
В области долголетия наиболее актуальным направлением стало выращивание органов. Как отметил Онищенко, биоинженерные технологии активно совершенствуются и в перспективе станут доступны более широкому кругу людей.
20:58:51 13-09-2026
зачем.
звучит как проклятие.
21:04:36 13-09-2026
Почему то сразу от заголовка Онищенкой пахнуло...
21:52:14 13-09-2026
Все мы видели счастливых 90 летних людей
23:19:17 13-09-2026
" делать прививки от гриппа",----------------Благодаря Богу, который дал нам надежную защиту на подошвах и пальцах рук. Уже семьдесят пять, лет десять лет не делаю ни каких прививок от гриппа и коронавируса, раньше грипп по два раза за зиму донимал.
08:11:19 14-09-2026
30 лет не делал прививок. Не болел гриппом.
08:57:13 14-09-2026
А надо ли "доживать", а не жить?
11:08:25 14-09-2026
Актуально пить валерьянку или что-то успокаивающее, лучше через день..
12:04:43 14-09-2026
Кору дуба не забудьте от Пети.
12:16:28 14-09-2026
Как известно, человек может жить 500-600 лет, а помереть от того что заманался, а не от болезней.
Поэтому пенсионный возраст до 150 лет можно продлять смело.
13:56:47 14-09-2026
В одной умной книге сказано, лет нам дано 70, при хорошем здоровье 80. Примерно так в основном и живем.