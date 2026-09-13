НОВОСТИЗдоровье

Как дожить до ста лет, раскрыл россиянам академик

Эксперт упомянул выращивание органов

13 сентября 2026, 20:35, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Дожить до 100 лет возможно при соблюдении нескольких ключевых условий. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Чтобы жить до 100 лет, необходимо беречь свое здоровье, не курить, не употреблять алкоголь, заниматься спортом, гулять, нормально питаться и делать прививки от гриппа", — перечислил он.

В области долголетия наиболее актуальным направлением стало выращивание органов. Как отметил Онищенко, биоинженерные технологии активно совершенствуются и в перспективе станут доступны более широкому кругу людей.

Анализ крови в лаборатории / Фото: amic.ru

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НОВОСТИНаука и образование

Здоровье
       

Комментарии 10

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Трагати

20:58:51 13-09-2026

зачем.
звучит как проклятие.

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Гость

21:04:36 13-09-2026

Почему то сразу от заголовка Онищенкой пахнуло...

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Гость

21:52:14 13-09-2026

Все мы видели счастливых 90 летних людей

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Гость

23:19:17 13-09-2026

" делать прививки от гриппа",----------------Благодаря Богу, который дал нам надежную защиту на подошвах и пальцах рук. Уже семьдесят пять, лет десять лет не делаю ни каких прививок от гриппа и коронавируса, раньше грипп по два раза за зиму донимал.

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Гость

08:11:19 14-09-2026

30 лет не делал прививок. Не болел гриппом.

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Горожанин.

08:57:13 14-09-2026

А надо ли "доживать", а не жить?

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dok_СФ

11:08:25 14-09-2026

Актуально пить валерьянку или что-то успокаивающее, лучше через день..

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Гость

12:04:43 14-09-2026

Кору дуба не забудьте от Пети.

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Гость

12:16:28 14-09-2026

Как известно, человек может жить 500-600 лет, а помереть от того что заманался, а не от болезней.
Поэтому пенсионный возраст до 150 лет можно продлять смело.

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Свирепый Чарли

13:56:47 14-09-2026

В одной умной книге сказано, лет нам дано 70, при хорошем здоровье 80. Примерно так в основном и живем.

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