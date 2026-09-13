Эксперт упомянул выращивание органов

13 сентября 2026, 20:35, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Дожить до 100 лет возможно при соблюдении нескольких ключевых условий. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Чтобы жить до 100 лет, необходимо беречь свое здоровье, не курить, не употреблять алкоголь, заниматься спортом, гулять, нормально питаться и делать прививки от гриппа", — перечислил он.

В области долголетия наиболее актуальным направлением стало выращивание органов. Как отметил Онищенко, биоинженерные технологии активно совершенствуются и в перспективе станут доступны более широкому кругу людей.