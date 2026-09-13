"Динамо-Алтай" завоевало серебро всероссийского турнира по адаптивному футболу

В соревновании участвовали 600 человек из 28 регионов страны

13 сентября 2026, 20:05, ИА Амител

Турнир "Стальная воля" / Фото: Минспорт Алтайского края

Команда Алтайского края "Динамо-Алтай" стала серебряным призером второго этапа Всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Стальная воля". Турнир прошел в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Министерства спорта региона.

Под наставничеством тренеров Сергея Квасова и Леонида Кинякина сборная региона успешно преодолела групповой этап и вышла в финал, однако в решающем поединке уступила команде "Ламан Аз" из Грозного со счетом 5:1.

"На групповом этапе наши футболисты одержали две победы: над командой Москвы — 2:1 и сборной Волгоградской области — 1:0. Еще одна встреча, с "Иристоном" из Владикавказа, завершилась вничью — 1:1", — передает пресс-служба.

Участие в турнире приняли более 600 атлетов из 28 субъектов РФ, разыгравшие награды в семи видах адаптивного футбола. Первое место заняла команда из Чеченской Республики, третье — сборная Волгоградской области.

Турнир с 2022 года объединяет спортсменов с разными категориями здоровья, а заключительный, третий этап соревнований 2026 года запланирован на конец октября на федеральной территории "Сириус".