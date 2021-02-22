Все девять сельсоветов Залесовского района могут объединиться в единый муниципальный округ. Местные власти уже выступили "за", теперь последнее слово – за Алтайским Заксобранием. Новая административная единица может получить дополнительные налоговые льготы. Вопрос о создании первого в Алтайском крае муниципального округа рассмотрят на сессии АКЗС 26 февраля.
Муниципальный округ – это новая форма организации местного самоуправления, появившаяся в 2019 году. В округа могут объединяться несколько населенных пунктов, имеющих общую территорию и не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями. Это позволяет аккумулировать ресурсы местного бюджета для включения в краевые и федеральные программы, сократить административные расходы.
В Залесовском районе – девять сельсоветов: Большекалтайский, Борисовский, Думчевский, Залесовский, Кордонский, Пещерский, Тундрихинский, Черемушкинский, Шатуновский. С инициативой по объединению всех поселений в муниципальный округ Залесовский районный Совет депутатов выступил еще в сентябре 2020 года.
Чтобы провести преобразование муниципального района в муниципальный округ, необходимо принять отдельный краевой закон. Согласно проекту документа, планируется установить переходный период до 1 января 2022 года, в течение которого будут сформированы органы местного самоуправления и решены вопросы, связанные с преобразованием.
Кстати, вновь образованный муниципальный округ получит налоговые льготы. "Главный источник финансирования муниципалитетов – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Городские округа получают 20% от 100%, муниципальные районы – 60%. Есть предложение муниципальным округам тоже оставить 60%. Поступления от упрощенной системы налогообложения по общему правилу делятся пополам, 50% идет в муниципальные образования, 50% – в краевой бюджет. Разработчики законопроекта предлагают стимулировать создание муниципальных округов и передать им в бюджеты 75% от упрощенной системы налогообложения, 25% перечислять в краевой бюджет", – ранее пояснял председатель АКЗС Александр Романенко.
Комментарии
Сколько красивых слов расставленных в причудливой последовательности что бы спрятать простой смысл: мы убили села, село погибает, народ из них бежит, администраций не будет, больниц не будет, скорее всего школ тоже скоро не будет, скотина низя, огород низя, а будет староста и полицай... И что бы поменьше возмущались - вот вам льгота, все равно скоро вас не будет совсем...
Дожили!? А то я уже и вправду начал подумывать, что теория заговора так и останется теорией, в практическую плоскость не перейдет совсем...
Залесовцы- бегите...
Где Думчево и где Большой Калтай? Какая у них "общая территория"? Словесная эквилибристика, чтобы скрыть грязные планы.
От этих людей под знаменем ЕдРа можно только очередной распил ждать, ....
Обезьяны ликвидируют остатки Советской власти.
А смысл оставлять все как есть.. небольшие села исторически должны исчезнуть, превратившись в фермерские хозяйства, в них нет другой работы. Весь бюджет села съедает работники сельсовета, больше ни на что не остается. В связи с отсутствием денег глава села ничего не решает. Зачем цепляться за тонущее судно, нужно плыть дальше.
22.02.2021 09:22
Nemo
Ну и плыви дальше, кто ж мешает?
А людям жить нужно.
0922. Очень толково и перспективно.
Верное решение. Оно приемлемо и к Барнаула.
Уже все понятно по их счастливым лицам