Особое внимание необходимо уделять хранению пищи и питьевой воды

31 октября 2026, 12:31, ИА Амител

Мыши / Животные / Зерно / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России не зафиксировали вспышек мышиной лихорадки с начала 2026 года. Эпидемиологическая обстановка остается стабильной, несмотря на появившиеся сообщения о росте заболеваемости. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, одновременно напомнив о мерах профилактики опасной инфекции.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о резком увеличении числа заболевших. Однако в федеральном ведомстве эту информацию не подтвердили, подчеркнув, что ситуация находится под контролем специалистов.

Для снижения риска заражения россиянам рекомендуют прежде всего ограничить доступ грызунов в жилые дома и хозяйственные постройки. Особое внимание необходимо уделять хранению пищи и питьевой воды, а также поддержанию чистоты.

"Для профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом (мышиной лихорадки. — Ред.) необходимо защищать жилые и хозяйственные помещения от проникновения грызунов, хранить продукты и питьевую воду в плотно закрытых емкостях, своевременно убирать мусор и соблюдать гигиену рук", — рассказали в ведомстве.

Отдельные рекомендации касаются уборки помещений, в которых могли находиться мыши или крысы. Специалисты советуют отказаться от сухого подметания в пользу влажной обработки с дезинфицирующими средствами. При этом необходимо использовать защитные перчатки и респиратор.

Мышиная лихорадка, или геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, представляет собой острое вирусное заболевание. Чаще всего человек заражается при вдыхании пыли, содержащей вирус, источником которого являются грызуны. Инфекция способна вызвать серьезные осложнения, включая почечную недостаточность, а в тяжелых случаях привести к смерти. Поэтому при повышении температуры или появлении других симптомов после возможного контакта с грызунами Роспотребнадзор рекомендует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.