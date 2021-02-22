Александр Лукашенко назвал российскую вакцину от COVID-19 самой эффективной

Российская вакцина от коронавируса самая эффективная в мире, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля. Об этом пишет РИА Новости.

"Самая эффективная вакцина – это российская. Это признано во всем мире, как бы там кто-то ни троллил ее", – заявил глава республики в разговоре с российским коллегой.

Он добавил, что уже в марте в Белоруссии начнется производство вакцины "Спутник V" по российской технологии. Кроме того, по ходу переговоров Лукашенко объявил о создании собственной вакцины в республике, которую, по его словам, получат к осени.

Напомним, в конце 2020 года Александр Лукашенко заявил, что не будет ставить прививку от коронавируса. Тогда он отметил, что в этом вопросе относит себя к скептикам.