Такой день. Выборы руководителя алтайских коммунистов и жесткое ДТП в Барнауле

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 145 случаев COVID-19 и 10 смертей. Общее число инфицированных в регионе выросло до 42 700 человек, а количество летальных случаев достигло 2258.

Депутат АКЗС Мария Прусакова сохранила за собой пост первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ. Ее кандидатуру единогласно поддержали делегаты краевой отчетно-выборной конференции.

Жесткое ДТП с участием маршрутки № 51 и легкового автомобиля Honda произошло на шоссе Ленточный бор рядом с Трассой здоровья в Барнауле. Пострадали два человека, одного из них госпитализировали.

Руководитель официальной краевой лиги "КВН-Алтай" Андрей Новиков опубликовал ролик, в котором прокомментировал заявление властей по поводу закрытия лиги. В видео он опровергает "факты" от Центра управления регионом (ЦУР), которые кратко объясняют, "что не так с лигой "КВН-Алтай".

Росстат обнародовал данные о естественном движении населения в 2020 году. Из-за пандемии смертность возросла во всех субъектах страны. Так, только в Алтайском крае, по данным ведомства, за прошлый год умерло 37 838 человек, что на 15,4% больше, чем в 2019-м.

Основная часть работы комиссии по проверке Советской ЦРБ, где в начале января погиб ребенок, уже закончена, а заключительный акт будет представлен 10 марта, рассказал замминистра здравоохранения региона Владимира Лещенко. По его словам, следствие еще продолжается, и ведомство заинтересовано в его скорейшем завершении.

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин может баллотироваться в Госдуму в 2021 году от Алтайского края. Политик, скорее всего, выставит свою кандидатуру по Славгородскому одномандатному округу, однако итоговое решение партия примет только в июне текущего года.