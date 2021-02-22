10 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

10 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2 258, сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.
За сутки в лабораториях подтвердили еще 145 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 42 700 человек. Выздоровели 38 149 пациентов (+101 за сутки).
Новые случаи распределились так: Барнаул – 43, Бийск – 11, Рубцовск – 8, Камень-на-Оби, Быстроистокский, Кулундинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Новоалтайск, Благовещенский, Крутихинский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Солтонский районы – по 3 заболевших, Алейск, Славгород, Бийский, Волчихинский, Калманский, Локтевский, Немецкий национальный, Павловский, Петропавловский, Третьяковский районы – по 2 заболевших, Алейский, Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Ключевский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Романовский, Рубцовский, Советский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
В тяжелом состоянии сейчас находится 361 пациент, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ.
Комментарии
умирают по признаку, в заключениях о смерти вы не увидите короновируса. нет такого заболевания,а прививают от короновируса. мне хотелось бы знать состав вакцины, но увы она гражданам недоступна, состав колбасы которую мы употребляем производитель обязан указывать на упаковке , а медпрепараты ??
умирают по признаку, в заключениях о смерти вы не увидите короновируса. нет такого заболевания,а прививают от короновируса. мне хотелось бы знать состав вакцины, но увы она гражданам недоступна, состав колбасы которую мы употребляем производитель обязан указывать на упаковке , а медпрепараты ??
умирают по признаку, в заключениях о смерти вы не увидите короновируса. нет такого заболевания,а прививают от короновируса. мне хотелось бы знать состав вакцины, но увы она гражданам недоступна, состав колбасы которую мы употребляем производитель обязан указывать на упаковке , а медпрепараты ??
22.02.2021 12:09
не справедливо
мне хотелось бы знать состав вакцины, но увы она гражданам недоступна
На медицинских сайтах расписано всё, вплоть до формул и как она работает. Вам это зачем? Всё равно вы там ничего не поймете.
22.02.2021 12:29
- гость ---------------Народ хочет разобраться.
22.02.2021 12:09
не справедливо
...
а прививают от короновируса. мне хотелось бы знать состав вакцины, но увы она гражданам недоступна, состав колбасы которую мы употребляем производитель обязан указывать на упаковке , а медпрепараты ??
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Вы хоть раз поинтересовались прежде, чем ставить прививку от кори, туберкулеза, свинки, коклюша, полиомиелита и т.д. - какой там состав? Откуда такой интерес именно к вакцине от коронавируса? Вы же всё равно не разбираетесь в этом.