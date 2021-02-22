10 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

10 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2 258, сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 145 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 42 700 человек. Выздоровели 38 149 пациентов (+101 за сутки).

Новые случаи распределились так: Барнаул – 43, Бийск – 11, Рубцовск – 8, Камень-на-Оби, Быстроистокский, Кулундинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Новоалтайск, Благовещенский, Крутихинский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Солтонский районы – по 3 заболевших, Алейск, Славгород, Бийский, Волчихинский, Калманский, Локтевский, Немецкий национальный, Павловский, Петропавловский, Третьяковский районы – по 2 заболевших, Алейский, Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Ключевский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Романовский, Рубцовский, Советский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

В тяжелом состоянии сейчас находится 361 пациент, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ.