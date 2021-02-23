Грудинин раскритиковал власти Барнаула за запрет митинга КПРФ

Российский политик и бизнесмен Павел Грудинин обрушился с критикой на мэрию краевой столицы за отказ выдать разрешение на проведение коммунистами митинга против политических репрессий.

"Лучше разрешать митинги, чем потом ждать несанкционированных действий. Ведь в Конституции сказано, что мы можем собираться мирно и безопасно, – подчеркнул Грудинин (цитата по "Политсибру"). – Да и когда массовые спортивные мероприятия проходят – это нормально, метро в Москве всегда переполненное. И одновременно с этим запрещать митинги – это неумно. Власть не должна бояться".

Напомним, алтайское отделение КПРФ планировало провести митинг против политических репрессий 23 февраля. Изначально коммунисты хотели выступить на площади Советов, однако администрация отказала им, сославшись на отсутствие согласия Горзеленхоза, который с недавнего времени выступает пользователем площади.

В результате крайком добился разрешения провести демонстрацию на другой площадке – в сквере напротив здания № 9 на улице Германа Титова.

Позднее администрация Барнаула отменила уже согласованный митинг алтайского крайкома КПРФ. Официальной причиной отказа стала угроза распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, 19 февраля в крайком пришли представители мэрии, полиции и понятые, которые "попытались" вручить первому секретарю Марии Прусаковой отказ в проведении митинга.

КПРФ расценивает эти действия как "провокацию в отношении граждан", которые желают участвовать в законных и мирных протестных мероприятиях.