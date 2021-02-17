Митинг против политических репрессий пройдет в Барнауле

Алтайское отделение КПРФ организует митинг против политических репрессий в День защитника Отечества 23 февраля. Коммунистам удалось согласовать в качестве места проведения акции сквер напротив здания №9 на улице Германа Титова. Мероприятие запланировано на 11:30.

"Приглашаются все, кто видит ухудшение жизни в стране, все, кому отвратительны беззаконие и преследования политических активистов, все, кто убежден, что коррупции в стране не место. Свобода слова и собраний – наше неотъемлемое право, и мы не дадим его отнять!" – пишет пресс-служба регионального отделения партии.

При этом изначально крайком КПРФ подавал заявку на проведение митинга на площади Советов, однако администрация отказала, сославшись на отсутствие согласия от МБУ "Благоустройство и озеленение". Несмотря на это, мэрия предложила другую площадку для проведения собрания.

Напомним, что после несогласованного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января, в котором приняли участие порядка 2 тысяч жителей Барнаула, мэрия передала площадь Советов и площадь Ветеранов в пользование МБУ "Благоустройство и озеленение".

Первыми обнаружили смену хозяина центральных пространств краевой столицы алтайские комсомольцы. Как рассказал их лидер Антон Арцибашев, администрация отказалась согласовывать митинг на площади Ветеранов и уточнила, что участок передан Горзеленхозу 25 января. С этой даты для общественных собраний на площади Советов и Ветеранов требуется двойное разрешение.

Позднее участникам Союза ветеранов войн и вооруженных конфликтов "Братство" им. Героя России Дмитрия Ерофеева также отказали в проведении акции, посвященной памяти вывода советских войск из Афганистана, на площади Ветеранов. В качестве причины чиновники снова указали отсутствие согласования с учреждением.