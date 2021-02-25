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Новости

Тоталитарная Америка, или Своих не бросаем. Как Бутина презентовала "Тюремный дневник"

, ИА "Амител"
Пообщаться с известной активисткой пришли около 30 человек
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уроженка Барнаула, член Общественной палаты РФ Мария Бутина 24 февраля презентовала на своей малой родине книгу "Тюремный дневник". На мероприятие в один из книжных магазинов города пришло около 30 человек. Примерно половина из них – студенты, остальные – поклонники "русской шпионки" либо просто интересующиеся геополитикой. В начале встречи Бутина кратко представила свою работу, а затем, не затягивая с приветственным словом, попросила аудиторию переходить к вопросам. В качестве приза самому активному участнику встречи пообещали книгу с автографом автора. Победителя выбирала сама Мария. Ей понравилась девушка, которая спросила о предыстории появления "Тюремного дневника". Всего активистке пришлось ответить на несколько десятков вопросов. Большая часть из них касалась впечатлений от тюремной системы США, нравах и обычаев этой страны, менталитете жителей, отношении к экс-президенту Дональду Трампу и т. д. Публикуем самые интересные высказывания Марии Бутиной со вчерашней встречи.

Не вырезали ни строчки

"Тюремный дневник" рассказывает о том, что происходило со дня моего ареста до возвращения на родину. Книга ориентирована на широкую аудиторию. Удивлена, что отзывы, которые приходят, в массе своей положительные. Это очень приятно. Когда отдавала рукопись в издательство, было страшно: примут, не примут. В итоге правок не было никаких. Книга вышла именно такой, какой я ее задумала. Работала я над ней в прошлом году, когда несколько месяцев провела на самоизоляции. Единственное, что пришлось исключить – это имена заключенных, чтобы не сделать им хуже.

Кстати, "Тюремный дневник" не рекомендован к изданию в США. Тем не менее в ближайшем будущем я планирую перевести книгу на английский, надеюсь, что она найдет своего читателя и за границей. Из "Дневника" становится ясно, что Америка – никакой не оплот демократии, а как раз наоборот – тоталитарное полицейское государство.

Своих не бросаем

Мои взгляды на Россию изменились, они стали намного лучше, после всего того, что произошло. Я не ожидала, что отдельный человек настолько важен нашей стране. Я ждала поддержки семьи, но когда за тебя вступается еще и МИД с президентом... А вот региональные власти помощь оказывали только на словах...

Оказалось, что достаточно российского паспорта, чтобы приходили наши консулы и боролись за условия моего пребывания в тюрьме. Именно они смогли настоять, чтобы мне выдали одеяло (тогда было ужасно холодно в камере) и лекарства. А могли ведь просто отнестись формально.

После выхода на свободу и возвращения на родину я стала помогать людям, которые оказались в схожей ситуации за границей. Мы их вытаскиваем оттуда. Я считаю, что это очень важное направление моей нынешней деятельности как члена Общественной палаты РФ. Своих действительно не бросают. В этом смысле нам можно поучиться у Запада: как они борются за своих людей, попавших в беду в другом государстве.

Двойные стандарты американского правосудия

Абсурдность обвинения в мой адрес заметна сразу по нескольким позициям. Во-первых, меня обвиняли в "сговоре в попытке действовать как иноагент в пользу России без регистрации". Самое смешное – других фигурантов в этом деле нет, объявление предъявлено исключительно мне и никто больше не был привлечен к ответственности. То есть "сговор" состоял из одного человека. Да, в США такое бывает и там так можно.

Согласно делу, я сама с собой сговорилась, что буду иноагентом. По американским законам, не нужно брать денег или заниматься политической деятельностью. Чтобы быть иноагентом, достаточно просто быть иностранцем и выполнять просьбу лица, находящегося за пределами Штатов.

Например, пойти и купить что-нибудь в магазине – любые сувениры даже: все, это уже состав преступления. Закон написан таким образом, чтобы можно было привлечь кого угодно. Приведу другой пример: в законе можно было прописать, например, что небо – зеленое. И каждый, кто скажет, что оно голубое, априори становится преступником.

Но в США весьма избирательное правосудие: там привлекают когда это нужно и только неугодных.

Мифы демократии

Я не верю в демократию. Я верю в народовластие, в то, что люди должны быть активны в управлении своей страной. Демократии нет в чистом виде нигде. США – авторитарное государство, прикрывающееся ширмой. Трампа пожизненно забанили в соцсетях – вот вам и вся свобода слова.

У нас чуть больше 30 лет назад была в стране революция. Мы все сломали и заново построили. Отказываться для национальных интересов неприемлемо. Мы не можем каждый раз делать то, что говорит нам Запад.

Мы и так все время шли на уступки и при этом все время получали санкции, вмешательство во внутреннюю политику. Еще смешнее, когда нас обвиняют во всех смертных грехах – начиная от хакерских атак и заканчивая влиянием на выборы. Русскими очень удобно прикрывать свои собственные промахи.

Сейчас мы находимся на новом этапе "холодной войны". В США опять в моду входит "красная угроза". Так уже было в начале XX века, так случилось сразу после окончания Великой Отечественной войны. Наличие угрозы для них было всегда жизненно необходимым. США без внешнего врага начинают деградировать и "разваливаться".

В России политзаключенных нет

В России, по мнению Марии Бутиной, политзаключенных нет. А недавние задержания на митингах, прошедших в поддержку оппозиционера Алексея Навального, обусловлены нарушением закона. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.

Также Бутина сообщила, что готова пойти в Госдуму, если ее попросят избиратели. И это может быть один из четырех одномандатных округов, расположенных на территории Алтайского края. "Если народ попросит, то я буду баллотироваться. Если какая-то политическая деятельность будет полезна для моей страны, я буду ею заниматься", – заявила Мария Бутина.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

25.02.2021 16:38
- гость -

Ей понравилась девушка, которая спросила о предыстории появления "Тюремного дневника"

Т.е. почитательница ее таланта не знала, на встречу с кем шла? Ручку покупала? Или заготовка?

25.02.2021 16:42
- гость -

Пиар, и деньги, дольше ничего

25.02.2021 16:43
- гость -

В тоталитарной Америке за 20 лет уже пять президентов сменилось, а в патриотичной России вместо смены обнуленец...

25.02.2021 16:43
- гость -

У нас чуть больше 30 лет назад была в стране революция. Мы все сломали и заново построили. Отказываться для национальных интересов неприемлемо. Мы не можем каждый раз делать то, что говорит нам Запад.


о чем она говорит?
о какой революции?
о ПУТЧе?

кто сломал и кто построил?
кто эти мы?

25.02.2021 16:46
Владимир

А Платошкин Н.Н. кто по вашему?

25.02.2021 16:48
- гость -

Да хватит нам дармоедов! Еще одна рвется к кормушке!

25.02.2021 16:51
- гость -

В США опять в моду входит "красная угроза"

таки да
то есть КНР)))

25.02.2021 16:51
Читатель

И в америке арестовывают в соответствии с их законами.
У нас нет политзаключенных, у нас есть раскачивающие лодку.

25.02.2021 16:52
М

Получается пока Запад сам не макнет их в самую жижу, либералы так и будут петь какой хороший Запад и какая никакая Россия.Но вопрос надолго ли этого хватает.

25.02.2021 16:54
- гость -

ну все. чрез новость. бутина.

25.02.2021 17:05
- гость -

25.02.2021 16:52
М

Неуч, либералы тебе уже снятся?!

25.02.2021 17:06
- гость -

скажите, где можно купить эту книгу?

25.02.2021 17:10
гость

Маша! Почитай комментарии после статей о тебе и сделай вывод , на твоей малой родине 99% комментариев о тебе отрицательные. И это итог твоего небольшого жизненного пути.Ты славила США, ссылалась на их положительный опыт в развитии демократии, ты поехала в США учится, ты получала удовольствия от этой страны, снимала на видео свою жизнь в штатах, даже твой "бойфренд" был американец. И когда у тебя появилась проблема, ты признала, что нарушала американские законы, а сейчас ты вдруг "прозрела". Все это вызывает неприятные чувства к тебе. Езжай туда откуда ты приехала и там развешивай лапшу, Барнаул не такой уж большой город, и все здесь на виду.

25.02.2021 17:15
- гость -

25.02.2021 16:54
- гость -
ну все. чрез новость. бутина.

Однозначно мы ее теперь выберем...

25.02.2021 17:20
- гость -

25.02.2021 17:10
гость

Такие люди нужны этой власти - т.ч. станет депутатом и будет развешивать лапшу нам здесь...

25.02.2021 17:40
- гость -

Тьфу, позорище.

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