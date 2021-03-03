В ночь на 4 марта на улицы Барнаула выведут более 100 единиц снегоуборочной техники

В ночь с 3 на 4 марта МБУ "Автодорстрой" планирует вывести на улицы Барнаула 102 единицы снегоуборочной техники. В работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики, пишет пресс-служба мэрии.

"<..> планируется вывоз снега с проспектов Ленина, Красноармейского, площади Победы, участков улиц Партизанской в границах проспектов Ленина и Комсомольского, Шумакова и Лазурной от проезда Южного Власихинского до улицы Власихинской, Профинтерна от Ленина до Свердлова, А.Петрова от 2-й Северо-Западной до Малахова", — говорится в сообщении.

Ранее начальник управления ГОЧС города Владимир Драчев рассказал, что с начала марта в Барнауле выпало 16 мм осадков, что является среднемесячной нормой.