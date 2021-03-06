У кота Димы Билана выявили СПИД

Российский поп-исполнитель Дима Билан поделился с журналистами семейным горем – у его кота обнаружили вирус иммунодефицита, который также называют "кошачьим СПИДом". Об этом сообщает "Комсомольская правда".
"Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию", – рассказал артист.
Отметим, что кота зовут Соломон. Билан подобрал его на улице, так как стало жалко животное, лежавшее "с вываленным языком".
Напомним, Дима Билан входит в тройку богатейших звезд российского шоу-бизнеса, по данным на 2020 год. Он заработал 6,8 миллиона долларов.
Самым состоятельным оказался музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. За свою деятельность он получил 8,8 млн долларов. Второе место занял певец Егор Крид, заработавший 6,9 млн долларов.
Комментарии
Так вот от кого Димидрол заразился...
Спит с кем не....
Или он кота!!!!!!!!