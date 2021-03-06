У кота Димы Билана выявили СПИД

Российский поп-исполнитель Дима Билан поделился с журналистами семейным горем – у его кота обнаружили вирус иммунодефицита, который также называют "кошачьим СПИДом". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию", – рассказал артист.

Отметим, что кота зовут Соломон. Билан подобрал его на улице, так как стало жалко животное, лежавшее "с вываленным языком".

Напомним, Дима Билан входит в тройку богатейших звезд российского шоу-бизнеса, по данным на 2020 год. Он заработал 6,8 миллиона долларов.

Самым состоятельным оказался музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. За свою деятельность он получил 8,8 млн долларов. Второе место занял певец Егор Крид, заработавший 6,9 млн долларов.