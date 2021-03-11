На Алтае наградили водителя автобуса, который спас людей во время пожара в ТЦ

Водителя автобуса Виталия Денисюка наградили за то, что он пришел на помощь людям во время пожара в ТЦ "Ткацкий-1" в Республике Алтай. Мужчине вручили ведомственную награду.

Во время пожара он был в рейсе, и когда увидел огонь, высадил пассажиров, подогнал машину вплотную к зданию и полез на крышу, чтобы помочь людям спуститься, пишет портал "Новости Горного Алтая".

"Я свои действия не считаю каким-то удивительным поступком, на мой взгляд, так должен поступать каждый человек. Надеюсь, подрастающее молодое поколение будет брать с меня пример, что мы должны приходить друг другу на помощь, тем более в беде", – сказал Денисюк.

Напомним, что пожар в ТЦ произошел 24 февраля. Всех посетителей удалось эвакуировать. Кроме Денисюка, в спасении людей принимал участие местный предприниматель Агарон Авоян. Мужчина принес к зданию большую лестницу и при помощи нее вывел из огня шесть человек.