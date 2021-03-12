В Барнауле отключат светофоры на оживленном перекрестке

На ﻿пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный Бор в Барнауле отключат светофоры. Произойдет это в пятницу, 12 марта, с 09:30 до 14:00, рассказали в пресс-центре мэрии.

Уточняется, что в это время Барнаульская сетевая компания проведет на участке плановый ремонт. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на перекрестке и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, что утром 12 марта военные перекрыли проезд по алтайской дороге. Ограничение связано с плановым движением военных колонн и касается всех видов транспорта. Оно действует с 08:40 до 11:40 на участке Сибирский – Чуйский тракт – Косиха.