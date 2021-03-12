Основателя кондитерской фабрики "А. Коркунов" признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя кондитерской фабрики "А. Коркунов" и бывшего основного акционера казанского "Анкор Банка" Андрея Коркунова. Информация об этом значится в картотеке дел инстанции.

Из документов следует, что в отношении предпринимателя ввели процедуру реализации имущества. С выручки выплатят задолженность по двум кредитам перед банком в размере 1,9 млн рублей.

Примечательно, что иск о признании банкротом подал конкурсный управляющий "Анкор Банка". До того как финансовая организация лишилась лицензии и обанкротилась в 2017 году, Коркунов владел 49,8% акций банка.

Ранее финансовый управляющий обанкротившегося алтайского бизнесмена Владимира Вагнера, Максим Синцов, завершил процедуру реализации его имущества. Это позволило компенсировать менее 0,1% от его задолженностей, сумма которых составила почти 447 млн рублей.

Получили обратно от Вагнера кредиторы менее 250 тысяч рублей. От обязательства отдавать остальные долги предпринимателя освободили в связи с признанием его банкротом.