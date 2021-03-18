В Алтайском крае мужчина избил жену, а затем ударил полицейского

58-летнего жителя Рубцовска признали виновным за применение насилия против полицейского. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в конце августа 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что горожанин избил гражданскую супругу. Для выяснения обстоятельств произошедшего и составления протока прибывший на место страж порядка предложил мужчине пройти в служебный автомобиль.

В ответ рубцовчанин начал оскорблять представителя власти. Не реагируя на замечания, недоброжелатель продолжил свои нападки, а затем ударил полицейского кулаком по лицу.

В результате суд признал горожанина виновным. Ближайшие два года он проведет в колонии строгого режима.