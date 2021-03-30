Алтайский Минздрав назвал число заболевших ковидом после вакцинации

Три человека заразились коронавирусной инфекцией в Алтайском крае после введения второй вакцины "Спутник V", рассказала журналистам 30 марта главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.
"Заболевших пока трое, заболевания у них развились в первые 7-10 дней после второй вакцины, – констатировала Переладова. – А мы знаем, что должен пройти 21 день после первой прививки, и 21 день после второй прививки. То есть нужно 42 дня на формирование иммунитета".
По её словам, необходимо разобраться в ситуации и выявить точные причины. Этим занимаются специалисты.
Напомним, прошлой осенью три сотрудника алтайских медицинских учреждений заразились коронавирусом после вакцинации. Они не успели поставить вторую прививку. До полного завершения цикла говорить о защите от инфицирования нельзя, объяснили разработчики "Спутника V". Других случаев заражения после вакцинации в Алтайском крае не фиксировали.
Комментарии
Часть населения всегда инфицируется прививкой, какой бы она не была.
Но протекание болезни должно быть легким.
В этом и есть преимущество нашей прививки, от пфайзеров и астазенек,
нет летальных исходов, заражение в легкой форме.
"Заболевших пока трое,
Ага, трое..) Умножить не забудьте. А в больнице они лежат , наверно потому , что легко болеют?
30.03.2021 13:46
имхо
В этом и есть преимущество нашей прививки, от пфайзеров и астазенек,
нет летальных исходов, заражение в легкой форме.
То, что про это тебе с телевизора никто не говорит это ещё не значит , что этого нет!
30.03.2021 14:04
- гость -
А за рубежом почему молчат? Там уже много кому поставили Спутника.
Все больно умные стали. Раньше в СССР, да и сейчас в Китае вам бы на проходной завода прямо из специального пистолета прививку вкалывали бы и не говорили для чего и зачем. Тысяче человек в час. А сейчас то им не то это не сё. Сейчас подождите пару месяцев развернут производство как следует, перестанет хватать добровольцев, начнется кампания по принуждению больно умных - на работу или учебу пускать перестанут, так побежите как миленькие спутника накатывать. И это правильно.
30.03.2021 14:55
- гость -
А зачем нам его накатывать, если мы уже переболели? Ставят то прививку для того, чтобы организм "познакомился" с этим вирусом, чтобы при следующей встречи знал как справляться с болезнью. А не для того чтоб не заболеть совсем.
Это правильно для тех , кто не болел вирусом. Значит искусственно нужно "знакомить".
30.03.2021 14:55
- гость -
Все больно умные стали. Раньше в СССР
Раньше в СССР если бы прививка оказала совсем не тот эффект который задекларирован то сели бы многие, а кто-то бы и расстрел словил даже.
есть данные из мексики.
есть небольшая побочка. нет серьезной побочки. и нет летальных.
по остальным известным - есть все случаи.
файзер - "лидер"