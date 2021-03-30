Алтайский Минздрав назвал число заболевших ковидом после вакцинации

Три человека заразились коронавирусной инфекцией в Алтайском крае после введения второй вакцины "Спутник V", рассказала журналистам 30 марта главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

"Заболевших пока трое, заболевания у них развились в первые 7-10 дней после второй вакцины, – констатировала Переладова. – А мы знаем, что должен пройти 21 день после первой прививки, и 21 день после второй прививки. То есть нужно 42 дня на формирование иммунитета".

По её словам, необходимо разобраться в ситуации и выявить точные причины. Этим занимаются специалисты.

Напомним, прошлой осенью три сотрудника алтайских медицинских учреждений заразились коронавирусом после вакцинации. Они не успели поставить вторую прививку. До полного завершения цикла говорить о защите от инфицирования нельзя, объяснили разработчики "Спутника V". Других случаев заражения после вакцинации в Алтайском крае не фиксировали.