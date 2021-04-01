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СК проверит полицейских, которые держали таксиста с инсультом в наркодиспансере Рубцовска

, ИА "Амител"
Сейчас мужчина находится в реанимации в тяжёлом состоянии
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Следователи проводят проверку по сообщению о несвоевременном оказании помощи таксисту из Рубцовска, у которого случился инсульт, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как писал "Банкфакс", 18 марта полицейские остановили мужчину, заподозрив в употреблении алкоголя, после того как тот выехал на встречную полосу. Водителя тут же увезли в наркодиспансер, чтобы проверить, имеется ли у него алкогольное или наркотическое опьянение, поскольку он не мог говорить и адекватно реагировать на происходящее.

Признаки опьянения у рубцовчанина отсутствовали, однако полицейские и работники диспансера, заметив ухудшение состояния здоровья мужчины, вызвали скорую только спустя два часа. По словам сына таксиста, если бы отцу оказали помощь вовремя, был бы шанс восстановиться или же вовсе избежать осложнений. Однако теперь у мужчины отказала левая часть тела, и он не понимает, что происходит.

По данным СК, сейчас горожанин находится в реанимации, его состояние оценивают как тяжёлое.

"В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, <...> а также дать юридическую оценку действиям сотрудников полиции и наркологического диспансера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Добавим, что служебную проверку также назначил и начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

1.04.2021 12:12
- гость -

Да, уж - "народные" защитнички...

1.04.2021 12:21
Обыватель

Чет все чаще и чаще от действия некоторых людей хочется блевануть... и раздавить их просто каблуком об асфальт

1.04.2021 12:35
- гость -

Врач должен оценить состояние а не полицаи

1.04.2021 12:39
- гость -

А ведь случай не уникальный. В Челябинске точно так же водитель остановил машину и выпал, врач скорой помощи(!!!) не распознал инсульт, увезли человека в токсикологию как наркомана, там держали 12 часов, потом только перевели в реанимацию и сделали МРТ, в итоге парень умер, 26 лет.

1.04.2021 12:49
- гость -

Гостю 12:35

В наркологии по умолчанию все кто туда попадает наркоманы и алкоголики, а если привезли гаишники, то тем более. Так, что несчастного таксиста эти "врачи" и мурыжили, что бы доказать, что он пьяный. А гаишники подпевали - да он бухой, лучше проверяйте, зря что ли привезли.

1.04.2021 12:51
Гость

Ужасно и страшно

1.04.2021 13:29
- гость -

Должен заметить, что этих гаишников и иже с ними подобных нам не с Марса забрасывают, это мы сами такие. Так что неча на зеркало пенять коли рожа крива. Менталитет аля-рюс, такая вот хоть и горькая правда.

1.04.2021 15:50
- гость -

Ну ладно инспектора, они не врачи.., но сотрудники диспансера в данной ситуации являются преступниками. Они не оказали помощь человеку, а это их прямая обязанность - они врачи и они обучены...

1.04.2021 16:26
- гость -

Прощелкали таблом, не опознали одного больного на тысячу реальных наркоманов

1.04.2021 17:42
- гость -

Если неадекватного водителя полиция доставила в наркодиспансер все вопросы "медикам"

1.04.2021 20:40
Filin

Полиция не обязана распознавать признаки инсульта. Вот врача наркодиспансера надо судить. У нас врачи не распознают признаков инсульта. Меня на вторые сутки вторая скорая повезла в Шинники, они так и не поняли, что у меня инсульт - говорил нормально и адекватно общался, только глюки были и рубашку надеть не смог после забора крови - куда наркота по описанию. Ни терапевт, ни обе скорые инсульт не определили, только на МРТ куча народу набежала откачивать, герои, мля, борьбы с инфекцией. А вы хотите от простых понтов знаний, которые в меде преподают

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