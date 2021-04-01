СК проверит полицейских, которые держали таксиста с инсультом в наркодиспансере Рубцовска

Следователи проводят проверку по сообщению о несвоевременном оказании помощи таксисту из Рубцовска, у которого случился инсульт, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как писал "Банкфакс", 18 марта полицейские остановили мужчину, заподозрив в употреблении алкоголя, после того как тот выехал на встречную полосу. Водителя тут же увезли в наркодиспансер, чтобы проверить, имеется ли у него алкогольное или наркотическое опьянение, поскольку он не мог говорить и адекватно реагировать на происходящее.

Признаки опьянения у рубцовчанина отсутствовали, однако полицейские и работники диспансера, заметив ухудшение состояния здоровья мужчины, вызвали скорую только спустя два часа. По словам сына таксиста, если бы отцу оказали помощь вовремя, был бы шанс восстановиться или же вовсе избежать осложнений. Однако теперь у мужчины отказала левая часть тела, и он не понимает, что происходит.

По данным СК, сейчас горожанин находится в реанимации, его состояние оценивают как тяжёлое.

"В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, <...> а также дать юридическую оценку действиям сотрудников полиции и наркологического диспансера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Добавим, что служебную проверку также назначил и начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.