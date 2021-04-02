Росомаха попала в объектив фотоловушки в алтайском национальном парке

Росомаха попала в объектив фотоловушки в Сайлюгемском национальном парке Алтая. По словам учёных, численность хищников из семейства куньих заметно увеличилась и их фиксируют почти в каждом логу заповедника.

Как отмечает пресс-служба парка в Instagram, росомахи нередко портят фотоловушки, срывая установочные камни. Кроме того, животные вводят в заблуждение тех, кто пытается снять снежного барса, – следы зверей схожи, и отличить их могут только специалисты.

Напомним, ранее на снимок фотоловушки попал "поцелуй" алтайских кабарог.