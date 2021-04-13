Алтайский депутат попросила Путина проверить ректора университета

Депутат Госсобрания Республики Алтай обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить процедуру назначения и.о. ректора Горно-Алтайского госуниверситета Виктора Недельского. По словам парламентария, Недельский не обладает необходимым для должности званием.

"Одно из требований к кандидату на пост ректора – звание доцента. Недельский не имеет звания доцента и не может претендовать на столь высокую должность. Я полагаю, что это основано на личном интересе не только министра образования России, но и главы республики Олега Хорохордина. И имеет место быть коррупционная составляющая. Эту коррупцию в научном сообществе нужно выжигать калёным железом", – заявила Дёмина в видеообращении.

Как сообщает "Тайга.инфо", Недельский окончил Московский государственный авиационный институт по специальности "Ракетостроение", имеет степень кандидата политических наук, является профессором практики НИУ ВШЭ. Недельский также занимал пост министра имущественных отношений в правительстве Свердловской области.