150 тысяч жителей Алтайского края вакцинировались от коронавируса

На утро 18 апреля 150 810 жителей Алтайского края сделали прививку от ковида вакциной "Спутник V". Из них 80 863 человека поставили оба компонента, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Алтайский край уже поступило свыше 185 тысяч комплектов вакцины. По данным Минздрава, в регионе не осталось муниципальных образований, где не организованы пункты вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что прививки от коронавируса планируют поставить 1,1 млн жителей Алтайского края в 2021 году. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, этот план рассчитывают выполнить уже к сентябрю.

За последние сутки в крае выявили 87 случаев коронавируса, выздоровели 72 пациента, скончались шесть человек.