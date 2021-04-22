Жительница Барнаула стала "Главной женщиной года" в России

Фото: instagram.com/yakovenkoirisha; instagram.com/womanbrand.ru

Жительницу Барнаула Ирину Яковенко признали "Главной женщиной – 2020". Результаты конкурса и награждение прошли в Москве.

В состав жюри вошли политик Ирина Хакамада, эксперт моды Влад Лисовец, телеведущая Ляйсан Утяшева, известный адвокат Александр Добровинский и другие. Эксперты оценивали стиль, философию и продвижение личного бренда номинанток, бизнес-показатели, социальную активность и личную инициативу.

В итоге основатель фитнес-студии MyBodyTec в Барнауле Ирина Яковенко не только выиграла в номинации "Культура, спорт, творчество", но и вместе с Еленой Труновой из Новосибирска стала "Главной женщиной – 2020".

Напомним, ранее уроженку Алтайского края Ольга Фундаракина назвали самой красивой "пышкой" России. Итоги конкурса красоты plus size подвели в Санкт-Петербурге.