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Житель Алтая несколько раз пнул машину соседа и теперь может отправиться под суд

, ИА "Амител"
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело

38-летний житель Майминского района обратился в полицию с заявлением об умышленном повреждении передней и задней дверей принадлежащей ему иномарки. Сумма ущерба, по оценке автовладельца, превысила 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 36-летний знакомый потерпевшего. Сельчанин признался в содеянном.

Предварительно установлено, что в день инцидента автолюбитель приехал в гости к товарищу. Мужчины устроили застолье, к к ним также присоединился их общий знакомый, из-за которого в разгар вечера между ним и хозяином иномарки произошла ссора.

Хозяин дома прогнал зачинщика. Покидая чужой дом, злоумышленник увидел припаркованный возле ограды Nissan и решил выместить на нём всю свою злость, ударив ногами по дверям.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества".

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

27.04.2021 14:37
гость

Судя по фото сумма ущерба завышена в 10 раз , кто за фальсификат ответит???

27.04.2021 14:53
- гость -

Не в в 10 раз, всего лишь в 4 -5. Ну 50 лихо конечно, этот ниссан весь 200 стоит

27.04.2021 14:53
- гость -

Где ты за пятёрку две двери с покраской возьмёшь? То что машина старая не значит, что запчасти на неё как кулёк семечек стоит

27.04.2021 14:56
Наталья

Да ну и правильно, выпрямлять и красить две двери+машина сразу за покраску в цене упадет.

не куда силы девать или злость-головой об стену!!!

27.04.2021 15:01
- гость -


27.04.2021 14:53
- гость -


ну и полтос за пару дверей перебор. посмотрел сейчас на дроме. двери для цефирки максимум 7000 рублей. короче 15-20 тысяч за обе вместе с покраской

27.04.2021 16:04
- гость -

эта 20-ти летняя помойка только красивее стала, "пострадавший" ее должен за тюнинг.

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