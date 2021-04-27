Житель Алтая несколько раз пнул машину соседа и теперь может отправиться под суд

38-летний житель Майминского района обратился в полицию с заявлением об умышленном повреждении передней и задней дверей принадлежащей ему иномарки. Сумма ущерба, по оценке автовладельца, превысила 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 36-летний знакомый потерпевшего. Сельчанин признался в содеянном.
Предварительно установлено, что в день инцидента автолюбитель приехал в гости к товарищу. Мужчины устроили застолье, к к ним также присоединился их общий знакомый, из-за которого в разгар вечера между ним и хозяином иномарки произошла ссора.
Хозяин дома прогнал зачинщика. Покидая чужой дом, злоумышленник увидел припаркованный возле ограды Nissan и решил выместить на нём всю свою злость, ударив ногами по дверям.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества".
Комментарии
Судя по фото сумма ущерба завышена в 10 раз , кто за фальсификат ответит???
Не в в 10 раз, всего лишь в 4 -5. Ну 50 лихо конечно, этот ниссан весь 200 стоит
Где ты за пятёрку две двери с покраской возьмёшь? То что машина старая не значит, что запчасти на неё как кулёк семечек стоит
Да ну и правильно, выпрямлять и красить две двери+машина сразу за покраску в цене упадет.
не куда силы девать или злость-головой об стену!!!
27.04.2021 14:53
- гость -
ну и полтос за пару дверей перебор. посмотрел сейчас на дроме. двери для цефирки максимум 7000 рублей. короче 15-20 тысяч за обе вместе с покраской
эта 20-ти летняя помойка только красивее стала, "пострадавший" ее должен за тюнинг.