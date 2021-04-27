Алтайские поликлиники будут принимать пациентов с 4 по 7 мая

Медучреждения Алтайского края продолжат работу с 4 по 7 мая, хотя этот период президент России Владимир Путин объявил выходными днями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Пациенты получат как экстренную, так и плановую медицинскую помощь, заверили в ведомстве.
"За время вынужденной приостановки плановой медпомощи в период пандемии у жителей накопилась масса проблем со здоровьем, – подчеркнул министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. – Поэтому сейчас наша задача – как можно быстрее выявить их и назначить необходимое лечение".
Он уточнил, что в эти дни продолжится и вакцинация от коронавируса, так как местные жители заранее записались на выбранные дни.
В министерстве напомнили, что по вопросам оказания медпомощи можно звонить на горячую линию 8-800-350-3525 либо по телефону регионального Минздрава для устных обращений граждан 8(3852) 62-36-48 (с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00).
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