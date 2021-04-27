Нерабочие дни между майскими праздниками приведут к дополнительным издержкам для предпринимателей, считают опрошенные amic.ru бизнесмены. И если бюджетники могут не переживать по поводу своих доходов, то всем остальным, чтобы не остаться без денег за треть месяца, придётся всё равно выходить на рабочие места.

Amic.ru связался с представителями различных направлений бизнеса в Барнауле, чтобы выяснить, будут ли они придерживаться буквы закона и отправят своих сотрудников отдыхать или всё-таки "заставят" потрудиться. Спойлер: работать, так или иначе, придётся всем.

"Где вы русские так работаете, что столько отдыхаете"

Прежде всего, решение президента ударит по тем отраслям бизнеса, которые не могут остановить на период праздников процессы производства, считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Анатолий Ижболдин-Кронберг: "Видимо, всё равно все выйдут на работу. Так что решение президента во многом касается только бюджетников и тех, кто сидит на окладе".

А вот предприниматели, оказывающие услуги, особенно в развлекательной сфере, могут ощутить повышение спроса в нерабочие дни, считает Кронберг. Впрочем, очень кратковременное. "Это потом может обернуться соразмерным снижением спроса, так как многие работники в любом случае за май получат меньшую зарплату из-за снижения премий и других стимулирующих выплат. А это сильно влияет на спрос в сфере услуг", – добавил экономист.

С ним согласен управляющий барнаульским рестораном "Место пасты" Евгений Кураков. "Сфера общепита немного отличается от всех остальных. Для нас такие длинные выходные, да ещё и в тёплое время года, – это, скорее, плюс для выручки. Понятно, что когда понедельник или вторник нерабочие, люди к нам охотнее пойдут, чем если бы это были будние дни", – комментирует собеседник.

При этом в целом Кураков считает, что такие длинные каникулы – "это полный абсурд, они только расхолаживают". "Как говорится, где вы русские так работаете, что столько отдыхаете", – вспомнил Кураков известную поговорку. Ресторатор говорит, что как-то специально посчитал: с учётом всех выходных, праздников и отпусков набирается всего 150 рабочих дней в году.

"У нас персонал работает посменно, поэтому выход в воскресенье или, допустим, 2 января – дело привычное. Знаю, что есть и те коллеги по общепиту, кто не сильно обрадовался решению президента. Объясню почему. Главное, чтобы у наших посетителей деньги ещё остались и после майских праздников", – отмечает бизнесмен.

"Бюджетную сферу формируем как раз мы, предприниматели, своими отчислениями. Получается, что в майские длинные праздники будем кормить бюджетников в прямом и переносном смысле", – констатирует Кураков.

Идею длинных майских каникул, согласно соцопросам, поддерживает только половина россиян. Как утверждают аналитики, чаще всего за длинные каникулы выступают люди с низким уровнем дохода. Показательно, что только четверть российских работодателей решили продлить сотрудникам выходные в мае.

"Скажите честно: идёт третья волна ковида"

Разделяет скептический настрой насчёт новой инициативы президента и гендиректор компании "Мартика" Виталий Смокотин: "Посмотрите, сколько мемов уже на этот счёт в интернете. Особенно понравилась шутка о соединении новогодних праздников и майских: чтобы сначала полгода работать, а потом столько же отдыхать".

По его мнению, длительные выходные – это всегда проблема для бизнеса. Пока решения, как поступить с сотрудниками, у Смокотина нет. "Основная часть у нас работает по сменному графику. Но есть и те, кто занят по пятидневке – это более 100 человек. Возможно, часть из них всё же выйдут на работу в майские дни", – рассуждает руководитель "Мартики".

Также собеседник выразил недоумение, из-за чего власти толком не смогли объяснить, почему прибегли к 10-дневным майским каникулам: "Сказали бы честно: идёт третья волна ковида, но ведь нет – нас убеждают, что всё хорошо, мы уже победили".

С другой стороны, Смокотин не считает заявленную меру популизмом, а, скорее, "лотереей". "Захотели и сделали неделю выходной. А если предложат повторить это, например, в августе. Почему бы и нет", – иронизирует предприниматель.

Путин по факту узаконил беспрерывные майские праздники

Крайне негативно к идее беспрерывного майского отдыха относится владелица брендовых бутиков в Барнауле Ирина Чанцева. "Только у нас такая богатая страна, что может позволить себе так часто не работать. Решение странное и ничем не оправданное. Продавцы у нас выходят посменно, получают за 15 рабочих дней в месяц, для них не важно – выходной это или праздник. Так что здесь проблем нет. Для тех, кто в офисе, – да, устроим выходные с сохранением зарплаты", – заверила предприниматель.

Вместе с тем Чанцева напоминает: у многих профессий не существует такого понятия, как оклад, а значит, для них это потерянные дни, которые в отрицательную сторону скажутся на доходах: "Простой пример. Таксист получает столько, сколько перевезёт клиентов, поэтому эти люди явно теряют, если не будут работать. Ни о каких выходных речи идти не может".

С другой стороны, бизнесвумен обращает внимание, что президент просто узаконил то, что и так существовало много лет. "Между этими праздниками фактически мало кто работал. Невозможно было отгрузить товар из Москвы и получить его. Это как с Новым годом: хочешь что-то успеть сделать по бизнесу – укладывайся максимум до 28 декабря, иначе потом придётся ждать 14 января. Так и здесь – фактически половина мая у нас просто выпадает из рабочего процесса", – признала Ирина Чанцева.

Семьи кормить надо, некогда отдыхать

Не светят дополнительные выходные дни (да ещё и с сохранением зарплаты) и алтайским строителям. Об этом говорит председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

"В нашей отрасли всё будет, как и раньше, зависеть от объёма работ и нагрузки. Так было всегда – мужики выходили на работу пораньше, сами определяя, сколько можно отдохнуть. Давать сейчас 10 дней отдыха подряд тоже не совсем правильно. Те, кто сидит на окладе, – это одно, а в строительстве почти все получают с выработки, им семьи кормить надо – некогда отдыхать особо", – полагает собеседник amic.ru.

По словам Мишустина, нет никакого смысла останавливать, например, монтажные работы, если дом почти готов и его вот-вот нужно сдавать: "Как эту паузу объяснить будущим жителям?"

"Ясно, что большинство офисных работников будут распущены, а линия продолжит работу. Точно так же и в новогодние каникулы: если позволяет погода – никто не отдыхает две недели", – напомнил о специфике отрасли Мишустин.

Экономика ещё не оправилась и тут новый удар

Более спокойно на президентский указ отреагировали в туротрасли: в отличие от прошлого года отменять или переносить сезон никто не собирается. По словам директора барнаульской турфирмы "Плот" Александра Смирнова, туризм – своеобразная отрасль, коллективы здесь, как правило, небольшие, поэтому трудовые отношения легче отрегулировать.

"Тем более сейчас у нас стартует летний сезон, поэтому работать, безусловно, будем в эти майские дни, но, вероятно, в несколько сокращённом варианте. То есть это не будет привычный офисный график", – подчеркнул собеседник.

А тем временем в целом по России бизнес продолжает активно обсуждать путинское нововведение. Многие считают, что решение президента – чисто популистское. Какие-то сферы выиграют за счёт выходных, но большинство – потеряет. Отдыхать тоже надо, но в разумных пределах, пишет РБК.

Так, предприниматели, занимающиеся производством, понесут дополнительные затраты на выплату зарплаты за праздничные дни. Издержки могут составить более 10% от месячного фонда оплаты труда – исходя из количества дополнительных нерабочих дней. Кроме того, уже составлены все графики отпусков и планы. И сейчас за неделю всем надо будет оперативно перестраиваться.

Ну а самая главная проблема заключается в том, что экономика до конца так и не оправилась от последствий ковидных ограничений. Поэтому такие решения для бизнеса чреваты дополнительными издержками, и как следствие – рисками прекратить деятельность.

Аналогичный указ Владимира Путина от 2020 года не распространялся на работников непрерывно-действующих предприятий. Теперь такого исключения в документе нет. Соответственно, руководство организации должно само определить, сколько сотрудников будут работать в период с 4 по 7 мая. Кроме того, сейчас не действуют жёсткие ограничительные меры по коронавирусу, нет запрета на перемещение, значит, работодатели вправе с согласия сотрудников продолжать работу в обычном режиме с её оплатой в одинарном размере.