Стало известно, как будут работать детсады Барнаула с 4 по 7 мая

Власти Барнаула разъяснили, что детские сады краевой столицы продолжат принимать часть детей с 4 по 7 мая, несмотря на то, что по решению президента Владимира Путина эти дни стали выходными для целого ряда госслужащих.
"Детские сады города Барнаула в период с 4 по 7 мая будут функционировать в режиме полного дня для детей, чьи родители работают в организациях, обеспечивающих бесперебойное функционирование систем безопасности и жизнеобеспечения населения города", – пояснили в мэрии.
Чтобы посещать группы полного дня, родителям необходимо предоставить справку от работодателя, которая подтверждает трудовую занятость в праздничные дни.
Ранее стало известно, что образовательные учреждения Алтайского края, относящиеся к деятельности регионального Минобра, не будут проводить учебные занятия в очной форме с 4 по 7 мая.
Напомним, Путин поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными из-за пандемии коронавируса. Нерабочими днями глава страны объявил с 1 по 10 мая.
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