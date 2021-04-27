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Барнаульские врачи возмущены закрытием детсадов и школ с 4 по 7 мая

, ИА "Амител"
Медиков обязали работать, но им не с кем оставить детей
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Медики Барнаула возмущены тем, что они работают во время длинных майских выходных, объявленных Владимиром Путиным, а учебный процесс в школах и детсадах в это время приостанавливается. Соответствующие посты появились во многих местных соцсетях, в частности на странице "Чёрное и Белое Барнаул" в Instagram.  

"Как быть тем медикам с детьми, у кого нет бабушек-дедушек, и с собой не возьмёшь... Дежурные врачи, естественно, должны быть в каждой поликлинике, это не обсуждается. Но зачем выводить всех узких специалистов – большой вопрос", – пишет медик по имени Юлия.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Ожидается, что мера сделает эпидпрогноз более стабильным. Таким образом, страна будет отдыхать с 1 по 10 мая непрерывно.

При этом в алтайском Минздраве сообщили, что больницы края будут работать с 4 по 7 мая в обычном режиме. При этом образовательные организации в эти дни не будут проводить учебные занятия в очном режиме, отметили в региональном Минобре.  

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.04.2021 11:24
- гость -

Но зачем выводить всех узких специалистов – большой вопрос
ну наверное для того что бы лечить людей ? не? талоны выдали - принимайте

27.04.2021 11:27
- гость -

В алтайском Минздраве сообщили, что вопрос с детсадами урегулирован с Минобром. Родителю ребенка нужно написать заявление на имя заведующего детским садом, что в период с 4 по 8 мая его ребенку необходимо посещать дошкольное учреждение. Тогда дет.сад обязан организовать работу в эти дни.

27.04.2021 11:31
- гость -

Как наши врачи работают, так пусть лучше тоже дома посидят. за свой счёт, коновалы..

27.04.2021 11:37
- гость -

27.04.2021 11:31
- гость -
Как наши врачи работают, так пусть лучше тоже дома посидят. за свой счёт, коновалы..
*************************************************************************************************************

Почему за свой счет, мы за ваш счет посидим, нерабочие дни оплачиваются ! ))

27.04.2021 11:40
- гость -

все им не то и не так, пусть дворниками работают, жалобщики

27.04.2021 11:41
- гость -

По школам никакого решения нет

27.04.2021 11:42
- гость -

Вечно только врачи плачутся!
Как вы надоели все вам мало платят, отдыхать не дают и тд!!
Единицы грамотных специалистов осталось.

27.04.2021 11:47
Гость

Тогда дет.сад обязан организовать работу в эти дни

Обязан и организует-две большие разницы.

27.04.2021 11:50
Виктор

А почему не развернуть на это время временные детские сады или детские комнаты "на производстве", как делали в 1920-40 годах?

27.04.2021 11:50
гiсть

так уйдите на больничный. вы же врачи

27.04.2021 11:51
- гость -


Гостю 27.04.2021 11:47
Тогда дет.сад обязан организовать работу в эти дни
Обязан и организует-две большие разницы...

Берёте письменный отказ и с ним к работодателю, пусть решает как быть...
А копию в Минобр

27.04.2021 11:54
- гость -

так уйдите на больничный. вы же врачи
ну что вы за человек такой? ну зачем вы им подсказываете то!

27.04.2021 11:54
гость

Ну а что ж Вы к врачам ходите если они такие нехорошие. лечитесь сами какие проблемы

27.04.2021 11:58
- гость -

27.04.2021 11:54
гость
К этому все идёт. В гос поликлиники ни ногой. В платных тоже с опаской, там рвачи, а не врачи

27.04.2021 12:01
- гость -

Дежурные врачи, естественно, должны быть в каждой поликлинике, это не обсуждается. Но зачем выводить всех узких специалистов – большой вопрос", – пишет медик по имени Юлия.

Юлия, узкие специалисты слишком долго не принимали очередников во время пандемии, у народа накопились проблемы. А многие другие трудились в это время и не жалуются.

27.04.2021 12:02
Гость

27.04.2021 11:51
- гость -
Сначала ваше заявление должны должным образом принять. Потом,кто вам даст письменный отказ? Приведёте детёныша в выходной а сад на клюшке-разбирайся потом,после 10 мая...

27.04.2021 12:02
- гость -

у моего ребенка детсад не будет работать, мы с мужем работаем на этих праздниках, нас на работу выводят, родственников в городе тоже нет, согласна - абсурдная ситуация для людей

27.04.2021 12:04
Читатель

Вообще наши правители ориентируются в пространстве или это не про них. Голикова говорит что все решает на местах каждый руководитель. Работают они или нет, но если сотрудник отказывается выходить он его заставить не может??? Но оплатить ему должен? Если вы делаете себе пиар то делайте его за свой счет.

27.04.2021 12:05
- гость -

27.04.2021 11:54
гость
Ну а что ж Вы к врачам ходите если они такие нехорошие. лечитесь сами какие проблемы

Исключительно за больничным и за направлением на обследование.

27.04.2021 12:06
гость

Вот это дааааа! Врачи против воспиталок. Просто врачи, как и все люди, хотят отдохнуть. И воспитательницы тоже хотят отдохнуть.

27.04.2021 12:16
гiсть

>>>Юлия, узкие специалисты слишком долго не принимали очередников во время пандемии, у народа накопились проблемы. А многие другие трудились в это время и не жалуются.
---
вот это точно, а то какую-то касту небожителей делают из врачей - учителей. они такие же граждане, как и все остальные. у всех есть проблемы

27.04.2021 12:18
- гость -

Вообще-то не только медикам некуда детей вести. Все, кто не в госструктурах - работают. А садики нет. Объявить выходные на майские праздники только для одной категории людей это просто верх непродуманности. Видимо рейтинг уже ниже плинтуса упал, что такими мерами приходится его поднимать

27.04.2021 12:19
- гость -



- гостью 27.04.2021 11:51
Приведёте детёныша в выходной а сад на клюшке-разбирайся потом,после 10 мая...

Еще три дня впереди 28,29,30 ..."приведете детеныша" и заявление сразу отдайте. Зарегистрировать его во входящих займет 3 минуты времени

27.04.2021 12:21
- гость -

12:05 обследование не у врачей?

27.04.2021 12:28
- гость -

И так к врачам не пробиться.
Государственная медицина убита.
Еще и куча выходных.

Чиновники хоть раз пробовали взять талон чик к узким специалистам? По 2 месяца ожидание. Вместо быстрого лечения все переводится в хронику. Ну или по частным клиникам идти. Отдали за операцию 50 т.р., а проблема через полгода вернулась.

27.04.2021 12:30
Гость

27.04.2021 12:19
- гость -
Письменный отказ не дадут а потом,перед минобром,сделают круглые глаза-"Мы работали. Наговаривают на нас. Просто надо было зайти в боковую дверь"...

27.04.2021 12:30
- гость -

Может в регионе есть губернатор, который примет хоть какое то внятное и самостоятельное решение? А то все вопросы решаются на уровне президента и воспитателей дет садов

27.04.2021 12:30
- гость -

По 2 месяца ожидание
ловите совет/пишите
на мед страховке ищите телефон - звоните - жалуетесь
вам перезванивает зав поликлиники и елейным голосом сообщает - вас ждет талон - приходите

27.04.2021 12:31
- гость -

27.04.2021 12:21
- гость -
12:05 обследование не у врачей?

обследование у обследователей.

27.04.2021 12:46
- гость -



27.04.2021 12:19
Письменный отказ не дадут а потом,перед минобром,сделают круглые глаза-"

А письменный и не нужен. Просто два экземпляра заявления. Один в садик, на другом (вашем) штампик с номером входящего и датой.

27.04.2021 12:49
- гость -

27.04.2021 12:18
- гость -
Все, кто не в госструктурах - работают.


Госструктура, и мы работаем!!! Часть 2 Указа ВВП прочтите! Там написано "Утвердить перечень сотрудников, для обеспечения .....", дык вот, начальство не парится и тупо сделало всем рабочие дни!

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