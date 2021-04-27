В мессенджерах россияне пересылают друг другу сообщения о том, что якобы с 1 по 11 мая в стране запретят продавать алкоголь. Не обошла стороной эта информация и жителей Алтайского края.
Однако радоваться или огорчаться по этому поводу явно не стоит – первоисточником информации выступило сатирическое издание "Панорама", которое уже неоднократно уличали в фейковых новостях.
Не отрицают это и в самом издании. "Все без исключения приведенные материалы являются сатирой и выдумкой", – уточняют на сайте.
Следовательно, жители Алтайского края и другие россияне не испытают особых проблем с приобретением спиртного.
Исключением традиционно станет празднование 9 Мая. Глава Барнаула Вячеслав Франк уже подписал постановление о регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории города в дни празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Согласно документу, торговым точкам краевой столицы рекомендовано не продавать алкоголь и пиво 9 мая 2021 года с 9 утра до 21 часа.
Комментарии
А если бы даже такой запрет ввели, то выпивающие люди запаслись бы сырьём для своих горящих труб заранее. Значит вводить надо внезапно — чтобы затариться не успели!
Глупо.
Тулуп выверните на изнанку и выскочите внезапно на улицу, и то страшнее будет...
если бы не шутка алканафты затарились бы на месяц вперед
ну ну
Одни и те же грабли во все времена.