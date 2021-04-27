Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы во время майских праздников

Российским школам рекомендовали не работать во время длинных майских выходных. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Как отмечает РИА Новости, рекомендация распространяется и на учреждения дополнительного образования. Министр отметил, что дополнительные выходные не повлияют на качество обучения, поскольку в последней четверти занятия в основном посвящены повторению пройденного.
Ранее стало известно, что образовательные учреждения Алтайского края, относящиеся к деятельности регионального Минобра, не будут проводить учебные занятия в очной форме с 4 по 7 мая.
Напомним, Путин поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными из-за пандемии коронавируса. Нерабочими днями глава страны объявил с 1 по 10 мая.
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