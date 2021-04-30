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Два барнаульца угнали машину, чтобы поразвлечься

, ИА "Амител"
Полицейские возбудили уголовное дело
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

51-летний житель Барнаула заявил об угоне. По его словам, неизвестные неправомерно завладели его автомобилем ВАЗ посреди ночи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 29-ти и 30-летнего возраста. Они признались в содеянном и объяснили, что угнали авто ради развлечения.

Машину в исправном состоянии полицейские вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору".

Ранее сообщалось, что жительница Алтайского края угнала внедорожник приятеля, чтобы "потрепать ему нервы".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.04.2021 14:33
- гость -

Ну вот и будут развлекаться несколько лет в тюрьме.

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