Высотки в Южном, коттеджи во Власихе. 14 огромных участков для застройки нашли в Барнауле

14 участков для комплексного строительства нашли в Барнауле специалисты Росреестра. На девяти из них предлагают возвести многоэтажные дома, на четырёх – коттеджные посёлки. По информации Росреестра, застройщики региона уже подают заявки, чтобы заполучить вакантные земли и строить на них жилые комплексы. Эксперты уверены: реестр участков появится вовремя, ведь у большинства компаний заканчиваются площадки для работы. А это могло грозить рынку дефицитом новостроек и ростом цен на квартиры.

Где построят высотки и коттеджи?

Самый большой участок, который сейчас предлагают девелоперам, это квартал 800 га на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта (для сравнения: площадь Железнодорожного района Барнаула – 1550 га). На нём, по подсчётам экспертов, можно возвести более 300 многоквартирных домов, а также несколько школ и детских садов.

Власти Алтайского края также считают этот квартал одним из самых перспективных для строительства. Но чтобы начать там работу, нужно решить три проблемы: перевести землю из федеральной собственности в краевую, изменить генплан города (в документе, принятом в 2019 году, квартал не предназначен под застройку высотными домами), а ещё вывести участок из седьмой подзоны барнаульского аэропорта.

"Часть квартала площадью 800 га попадает в седьмую зону аэропорта. Сейчас по этому вопросу ведётся работа. После того как будет понятна отмежёванная территория, которая не попадает в санитарно-защитную зону, Барнаул с нашей помощью будет выводить её из федеральной собственности. Помогает в этом "Дом.РФ" (институт жилищного строительства, принадлежащий государству, – прим. ред.)", – в январе 2021 года во время пресс-конференции отмечал региональный министр строительства Иван Гилев.

О строительстве за ул. Просторной барнаульские девелоперы говорят давно. В конце сентября 2020 года стало известно, что саморегулируемая организация "Алтайские строители" обратилась в мэрию Барнаула с предложением изменить генплан города.

Дело в том, что только спустя год после принятия документа обнаружили, что квартал площадью 800 га в старом генплане (который действовал до 2019 года) был отдан под комплексную квартальную застройку, а согласно новому (рассчитанному до 2036 года) – возводить жильё на нём запрещено.

После обращения девелоперов мэрия пообещала, что внесёт изменения в генплан (произойдёт это не раньше 2022 года) и вернёт квартал застройщикам.

"Этот участок нужно обеспечить инфраструктурой и тогда отдавать под перспективное жилищное строительство. Это задел на будущее, на работу до 2030 года. Но заниматься этим нужно уже сейчас", – отметил Иван Гилев.

В реестр перспективных участков для комплексного строительства также попал и квартал 2012. В феврале 2021-го мэрия показала проект планировки и межевания территории, согласно которому в новом районе предполагается строительство восьми многоквартирных домов на 1744 квартиры, а также детского сада на 220 мест, школы с бассейном на 520 учащихся, поликлиники, гаража и административных зданий.

Несколько многоэтажных домов предлагают построить в посёлке Южном (ул. Мусоргского, 36), на Сулиме (ул. Сухэ-Батора, 39), на Горе (четыре участка на ул. Нагорной, где сейчас работает компания "Строительная перспектива").

Ещё четыре площадки предназначены для строительства коттеджей. Они располагаются в посёлке Казённая Заимка, в селе Власиха (два участка), а также в посёлке Новосиликатном. Каждый из этих участков подходит для возведения нескольких десятков домов.

В Росреестре корреспонденту amic.ru сообщили, что реестр земель интересен инвесторам: уже поступило две заявки от желающих работать на предлагаемых участках. Но кто именно подал обращения и какие земли девелоперы хотят получить, пока неизвестно: все заявления находятся в обработке.

Чтобы не было дефицита

Список территорий, подходящих для жилищного строительства, Росреестр готовил с осени 2020 года по заданию правительства страны. В Барнауле управление работало совместно с мэрией и строителями. Эксперты говорят, что участки для квартальной застройки подбирали и в Научном городке, и в посёлках Новосиликатный, Южный. В итоге в реестр вошли 14 площадок.

"Была цель: совместно со строительным сообществом, архитекторами, застройщиками найти все возможные участки для строительства. В прошлом году мы работали по этой теме вместе с Росреестром, рассмотрели перспективные участки, выбрали наиболее подходящие для строительства жилья, все письма направили в Барнаул, город принял их", – сообщил amic.ru председатель правления Союза строителей и инвесторов Алтайского края Александр Мишустин.

Эксперты уверены, что реестр участков появился вовремя: он позволит определить перспективы жилищного строительства в Барнауле. Сейчас, по словам исполнительного директора Союза строителей Вячеслава Ширшова, город находится на пороге "разрыва в строительстве": когда компании завершают старые проекты, а к новым не могут приступить из-за отсутствия земли.

"Буквально перед майскими праздниками я разговаривал с Гатиловым (Юрием Гатиловым, руководителем "Жилищной инициативы", – прим. ред.), и он отмечал, что у него нет перехода: он заканчивает квартальные проекты, где-то скупает, выкупает точечные участки, а зайти квартально, как он привык, не может. Летом прошлого года Отмашкин (Владимир Отмашкин, руководитель ИСК "Союз") купил страшно дорогой участок, раньше "Алгоритм" приобрёл 86 га – всё, вот они последние более-менее крупные участки забрали. Других нет", – отмечает Ширшов.

О том, что город уже через несколько лет столкнётся с земельным кризисом, застройщики города предупреждали около двух лет назад. Девелоперы просили чиновников города сформировать в Барнауле банк участков под жилищное строительство. В нём должен быть перечень территорий, которые подходят для застройки. Список, подготовленный Росреестром, – альтернатива банку, говорят строители. Однако он станет полезным только в том случае, если будет регулярно пополняться новыми участками.

Факт

Барнаул – не единственный город края, где Росреестр нашёл участки для комплексного строительства. По данным ведомства, в Белокурихе есть две площадки, которые предлагают инвесторам, в Бийске – пять, в Заринске – одна, в Рубцовске – семь.