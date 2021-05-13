Высотки в Южном, коттеджи во Власихе. 14 огромных участков для застройки нашли в Барнауле

14 участков для комплексного строительства нашли в Барнауле специалисты Росреестра. На девяти из них предлагают возвести многоэтажные дома, на четырёх – коттеджные посёлки. По информации Росреестра, застройщики региона уже подают заявки, чтобы заполучить вакантные земли и строить на них жилые комплексы. Эксперты уверены: реестр участков появится вовремя, ведь у большинства компаний заканчиваются площадки для работы. А это могло грозить рынку дефицитом новостроек и ростом цен на квартиры.
Где построят высотки и коттеджи?
Самый большой участок, который сейчас предлагают девелоперам, это квартал 800 га на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта (для сравнения: площадь Железнодорожного района Барнаула – 1550 га). На нём, по подсчётам экспертов, можно возвести более 300 многоквартирных домов, а также несколько школ и детских садов.
Власти Алтайского края также считают этот квартал одним из самых перспективных для строительства. Но чтобы начать там работу, нужно решить три проблемы: перевести землю из федеральной собственности в краевую, изменить генплан города (в документе, принятом в 2019 году, квартал не предназначен под застройку высотными домами), а ещё вывести участок из седьмой подзоны барнаульского аэропорта.
"Часть квартала площадью 800 га попадает в седьмую зону аэропорта. Сейчас по этому вопросу ведётся работа. После того как будет понятна отмежёванная территория, которая не попадает в санитарно-защитную зону, Барнаул с нашей помощью будет выводить её из федеральной собственности. Помогает в этом "Дом.РФ" (институт жилищного строительства, принадлежащий государству, – прим. ред.)", – в январе 2021 года во время пресс-конференции отмечал региональный министр строительства Иван Гилев.
О строительстве за ул. Просторной барнаульские девелоперы говорят давно. В конце сентября 2020 года стало известно, что саморегулируемая организация "Алтайские строители" обратилась в мэрию Барнаула с предложением изменить генплан города.
Дело в том, что только спустя год после принятия документа обнаружили, что квартал площадью 800 га в старом генплане (который действовал до 2019 года) был отдан под комплексную квартальную застройку, а согласно новому (рассчитанному до 2036 года) – возводить жильё на нём запрещено.
После обращения девелоперов мэрия пообещала, что внесёт изменения в генплан (произойдёт это не раньше 2022 года) и вернёт квартал застройщикам.
"Этот участок нужно обеспечить инфраструктурой и тогда отдавать под перспективное жилищное строительство. Это задел на будущее, на работу до 2030 года. Но заниматься этим нужно уже сейчас", – отметил Иван Гилев.
В реестр перспективных участков для комплексного строительства также попал и квартал 2012. В феврале 2021-го мэрия показала проект планировки и межевания территории, согласно которому в новом районе предполагается строительство восьми многоквартирных домов на 1744 квартиры, а также детского сада на 220 мест, школы с бассейном на 520 учащихся, поликлиники, гаража и административных зданий.
Несколько многоэтажных домов предлагают построить в посёлке Южном (ул. Мусоргского, 36), на Сулиме (ул. Сухэ-Батора, 39), на Горе (четыре участка на ул. Нагорной, где сейчас работает компания "Строительная перспектива").
Ещё четыре площадки предназначены для строительства коттеджей. Они располагаются в посёлке Казённая Заимка, в селе Власиха (два участка), а также в посёлке Новосиликатном. Каждый из этих участков подходит для возведения нескольких десятков домов.
В Росреестре корреспонденту amic.ru сообщили, что реестр земель интересен инвесторам: уже поступило две заявки от желающих работать на предлагаемых участках. Но кто именно подал обращения и какие земли девелоперы хотят получить, пока неизвестно: все заявления находятся в обработке.
Чтобы не было дефицита
Список территорий, подходящих для жилищного строительства, Росреестр готовил с осени 2020 года по заданию правительства страны. В Барнауле управление работало совместно с мэрией и строителями. Эксперты говорят, что участки для квартальной застройки подбирали и в Научном городке, и в посёлках Новосиликатный, Южный. В итоге в реестр вошли 14 площадок.
"Была цель: совместно со строительным сообществом, архитекторами, застройщиками найти все возможные участки для строительства. В прошлом году мы работали по этой теме вместе с Росреестром, рассмотрели перспективные участки, выбрали наиболее подходящие для строительства жилья, все письма направили в Барнаул, город принял их", – сообщил amic.ru председатель правления Союза строителей и инвесторов Алтайского края Александр Мишустин.
Эксперты уверены, что реестр участков появился вовремя: он позволит определить перспективы жилищного строительства в Барнауле. Сейчас, по словам исполнительного директора Союза строителей Вячеслава Ширшова, город находится на пороге "разрыва в строительстве": когда компании завершают старые проекты, а к новым не могут приступить из-за отсутствия земли.
"Буквально перед майскими праздниками я разговаривал с Гатиловым (Юрием Гатиловым, руководителем "Жилищной инициативы", – прим. ред.), и он отмечал, что у него нет перехода: он заканчивает квартальные проекты, где-то скупает, выкупает точечные участки, а зайти квартально, как он привык, не может. Летом прошлого года Отмашкин (Владимир Отмашкин, руководитель ИСК "Союз") купил страшно дорогой участок, раньше "Алгоритм" приобрёл 86 га – всё, вот они последние более-менее крупные участки забрали. Других нет", – отмечает Ширшов.
О том, что город уже через несколько лет столкнётся с земельным кризисом, застройщики города предупреждали около двух лет назад. Девелоперы просили чиновников города сформировать в Барнауле банк участков под жилищное строительство. В нём должен быть перечень территорий, которые подходят для застройки. Список, подготовленный Росреестром, – альтернатива банку, говорят строители. Однако он станет полезным только в том случае, если будет регулярно пополняться новыми участками.
Факт
Барнаул – не единственный город края, где Росреестр нашёл участки для комплексного строительства. По данным ведомства, в Белокурихе есть две площадки, которые предлагают инвесторам, в Бийске – пять, в Заринске – одна, в Рубцовске – семь.
Комментарии
Молодцы строители.
Высотки и коттеджные поселки, а золотой середины как бы и не существует. Вообще вся эта возня выглядит как желание обеспечить застройщиков баблом, а не как попытка сделать город лучше.
За последние 5 лет столько построили жилья, которое в ближащие годы будет рушится сами по себе потому что каждый второй дом построили с такими нарушениями, да и каждая третья квартира в новостройках пустует, кто купил для чего неизвестна.
Застройка за Просторной грозит транспортным калапсом Индустриальному району, только не далекий может этого не понимать. Но это меньше всего волнует администрацию города, на кону жирные торги и очень много денег, а как люди будут жить это никому не интересно
БГГГГ))))))" в Заринске – одна, в Рубцовске – семь."
Да какому "девелоперу" интересны эти "умирающие" города?
В Заринске, 18 лет не могут достроить единственный "новострой!?" в центре города, за пять лет продано всего 7 квартир, и 5 из них муниципалитет выкупил, для приезжего медперсоонала.
Кто будет жить в этих домах?
За просторной в районе Юрина самолёты над головой летают и аммиак с молочного завода может убежать
Зачем вся эта суета?
разрешить-запретить-разрешить!
Создается вид кипучей деятельности?
Где скверы? Аллеи? Широкие дороги? Развязки?
"В Южном" не говорят.
Всю жизнь звучит как "на Южном".
Эх, Рассея, вот было бы у нас больше территории, мы бы строили там, но нам не повезло, места под строительства совсем нигде не осталось, вот повезло же всем другим странам - у них места больше.
13.05.2021 09:09
- гость -
Тут надо выбирать, либо скверы и аллеи, либо широкие дороги и развязки. Одно с другим не сочетается, невозможно создать город удобный для всех. В первом случае мы получим удобные для БОЛЬШИНСТВА людей города с плотной среднеэтажной застройкой по евпропейскому типу, а во втором массовую автомобилизацию, рыхлые агломерации огромной площади с бесконечными пригородами по американскому типу.
Такая дичь)))
13.05.2021 09:25
АБОРИГЕН
Спорить не буду - в теории Вы правы!
НО(!) почему-то Московский проспект (сейчас пр. В.И.Ленина) был заложен такой ширины, что и сейчас останось место для аллеи, тротуаров и 6-8 полос автодороги и это при 2-5-ти этажной застройке!
А сейчас строят 16-25 этажей и улочки, как в Париже
13.05.2021 09:49
- гость -
Раньше строили по плану, а сейчас за взятки!
Пр Ленина давно испорчен, аллею сузили, деревьев так таковых нет, также тротуары по правую и левую сторону также уменьшены не с пользу пешеходов
13.05.2021 09:55
Гость
Откровенно говоря, пешеходам места хватает.
А вот новые микрорайоны не могут похвастаться возможностью разширения дорог. Всякие Лазурные, Шумакова, Ускова и прочие Взлетные расширить проблематично
13.05.2021 09:49
- гость -
Потому что город в начале застраивался по питерским лекалам, а сам Питер брал пример с европейских городов того времени, т.е. застраивался как европейский город, европейскими же специалистами. А потом произошла революция и мы пошли своим особым путём, по которому и продолжаем идти.
В Париже (и не только в нем) застройка высотками была популярна в 60-70 годах века и не удивительно ведь именно во Франции творил злой гений всего этого "благолепия" Ла Корбюзье. Сейчас в Париже, как и во всей Западной и Северной Европе самый распространенный тип застройки это квартальная среднеэтажная плотная застройка. Высотки в Европе строят только в деловых частях города либо как отдельно стоящие архитектурные доминанты, но лепить из 17-и этажек целые микрорайоны сегодня никакому архитектору и застройщику и в голову не придёт.