Такой день. Гибель трёх человек при пожаре и многоэтажный фонтан в Барнауле

Тела трёх человек, в том числе ребёнка, обнаружили под обрушившимися конструкциями частного дома после пожара в селе Красный Алтай Родинского района. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Определён основной кандидат на пост главы Октябрьского района Барнаула. Им стал Юрий Асеев, занимающий должность первого замглавы администрации Индустриального района. В этом амплуа он проработал четыре года. До того был главой Власихинской сельской администрации.
Трубу с водой прорвало в среду, 12 мая, в Барнауле на улице Малахова недалеко от больницы шинного завода. Свидетели рассказали, что в результате инцидента вверх забил многометровый фонтан. Момент запечатлели на видео.
Десятки студентов алтайских вузов 12 мая почтили память погибших в Казани. к Мемориалу Славы на площади Победы учащиеся принесли игрушки и возложили цветы.
Метеорологи проинформировали жителей Алтайского края о ночных заморозках на этой неделе. По данным синоптиков, температура воздуха в ночь с 12 на 13 мая в регионе при прояснении может опуститься до -1 градуса. В ночь на 15 мая в некоторых районах возможны заморозки до -2°C.
Новые тропы и прогулочные зоны появятся в барнаульском парке "Изумрудный" уже в этом и следующем году. Управляющий парка Владислав Вакаев отметил, что скоро в "Изумрудном" появятся новые маршруты, чтобы перераспределить потоки желающих просто прогуляться и тех, кто спешит на работу или домой "транзитом" через парк.
Предупреждение о серьёзной угрозе распространения огня в связи с высокой пожароопасностью передали в Алтайском крае. В период с 12 до 14 мая в регионе сохранится повышенный риск возникновения пожаров. В связи с этим населению рекомендуют соблюдать нормы пожарной безопасности и сообщать об их нарушителях.
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