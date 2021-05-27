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Алтайский Минздрав опроверг данные о сборе денег на вакцинацию

, ИА "Амител"
Письма и звонки с предложением внести пожертвование поступают аграриям региона
Фото: vsarov.ru

Фото: vsarov.ru

Минздрав Алтайского края предупреждает жителей региона о мошенниках, которые от имени министра здравоохранения региона Дмитрия Попова рассылают письма и звонят сельхозпредприятиям с просьбой пожертвовать деньги на вакцинацию от коронавируса.

"Сообщаем, что рассылаемые сообщения – фейк, – подчеркнули в пресс-службе ведомства. – Информация о поступающих письмах и звонках передана в правоохранительные органы".

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда мошенники притворяются высокопоставленными чиновниками.

Так, в феврале стало известно, что злоумышленники присылают алтайским предпринимателям письма с поддельной подписью губернатора Виктора Томенко. В них содержалась просьба "принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ". В региональном правительстве отметили, что никакого отношения к этой рассылке не имеют.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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