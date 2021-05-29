Белокуриха вошла в список лучших летних курортов

Эксперты туристического портала "ТурСтат" включили Белокуриху в рейтинг лучших летних курортов России. Список составили на основе интернет-опроса.

Абсолютным лидером стал Сочи – за него проголосовал 21% опрошенных. Вторым по популярности оказалась Ялта (13%). Тройку замыкает Геленджик (10%).

Также в списке Анапа (8%), Кисловодск (7,5%), Белокуриха (7%), Евпатория (6,5%), Теберда (5%), Ейск, Светлогорск и Зеленоградск (по 4,5%).

Напомним, от отпуска этим летом решили отказаться 31% россиян. При этом годом ранее без летнего отдыха решили обойтись более половины опрошенных жителей страны.