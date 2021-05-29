Белокуриха вошла в список лучших летних курортов

Эксперты туристического портала "ТурСтат" включили Белокуриху в рейтинг лучших летних курортов России. Список составили на основе интернет-опроса.
Абсолютным лидером стал Сочи – за него проголосовал 21% опрошенных. Вторым по популярности оказалась Ялта (13%). Тройку замыкает Геленджик (10%).
Также в списке Анапа (8%), Кисловодск (7,5%), Белокуриха (7%), Евпатория (6,5%), Теберда (5%), Ейск, Светлогорск и Зеленоградск (по 4,5%).
Напомним, от отпуска этим летом решили отказаться 31% россиян. При этом годом ранее без летнего отдыха решили обойтись более половины опрошенных жителей страны.
Комментарии
Получается, для опрошенных Белокуриха похуже Кисловодска, но получше Евпатории
Что там делать летом?
Сдохнуть от скуки?
Белокурихинское море уже в мае как парное молоко.
А золотые пляжи Белокурихи просто сказка.