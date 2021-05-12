Треть россиян намерены отказаться от летнего отпуска

От отпуска этим летом решили отказаться 31% россиян. При этом годом ранее без летнего отдыха решили обойтись более половины опрошенных жителей страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса "Зарплата.ру" среди двух тысяч респондентов.
Среди причин отказа от отпуска в этом году – загруженность курортов и высокие цены на отдых (31%), всё ещё закрытые границы большинства стран (19%), высокий курс доллара (16%) и сложная эпидситуация (14%).
Те, кто всё же решился на отпуск (23%), намерены отдыхать на даче или на природе, 21% – путешествовать по России или за рубежом, а 15% останутся дома. При этом 9% ещё не знают, где будут отдыхать.
Ранее Алтайский край и Республику Алтай включили в топ-10 наиболее привлекательных мест для отдыха в палатках и остановки в автокемпинге. Самыми подходящими для этой цели данные регионы назвали 13% опрошенных.
Комментарии
Кто отпуску рад тот заранее все купил.
Кто заранее все купил никуда не полетел.