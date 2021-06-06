17-летняя студентка умерла во время экзамена в Ставрополье

В местном филиале Ставропольского государственного пединститута во время экзамена умерла 17-летняя студентка. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Во время экзамена в местном филиале Ставропольского государственного пединститута скончалась 17-летняя студентка. По предварительным данным, смерть наступила в силу естественных причин, из-за состояния здоровья", – цитирует его ТАСС.

По информации краевого Минздрава, девушка страдала от острого сердечного заболевания. Прибывшие на место врачи 45 минут проводили мероприятия по сердечно-лёгочной реанимации, но не смогли спасти жизнь студентке.