Барнаулец на внедорожнике протаранил полицейскую машину

В ночь с 6 на 7 июня в Барнауле водитель внедорожника протаранил патрульную машину ППС. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Инцидент произошёл на пересечении улицы Партизанской и проспекта Социалистического. По словам очевидцев, правоохранители с включёнными маячками и спецсигналом ехали на вызов. Когда экипаж пересекал перекрёсток на красный, им в бок врезался автомобиль, который ехал на зелёный.

В ГИБДД рассказали, что в результате ДТП медицинская помощь была оказана обоим водителям и пассажиру служебного автомобиля – сотруднику патрульно-постовой службы полиции 1990 года рождения.

Ранее сообщалось о том, что в Барнауле произошло серьёзное ДТП с участием мотоциклиста. Авария случилась неподалёку от автоцентра "ЗиЛ".