Барнаулец на внедорожнике протаранил полицейскую машину

В ночь с 6 на 7 июня в Барнауле водитель внедорожника протаранил патрульную машину ППС. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Инцидент произошёл на пересечении улицы Партизанской и проспекта Социалистического. По словам очевидцев, правоохранители с включёнными маячками и спецсигналом ехали на вызов. Когда экипаж пересекал перекрёсток на красный, им в бок врезался автомобиль, который ехал на зелёный.
В ГИБДД рассказали, что в результате ДТП медицинская помощь была оказана обоим водителям и пассажиру служебного автомобиля – сотруднику патрульно-постовой службы полиции 1990 года рождения.
Ранее сообщалось о том, что в Барнауле произошло серьёзное ДТП с участием мотоциклиста. Авария случилась неподалёку от автоцентра "ЗиЛ".
Комментарии
Маяк нужно пропускать.
Вот прав надо сразу лишать, если он начинающий и основ ПДД не знает, кто ему за руль разрешил сесть вообще!!!
Скорую бы он увидел. Наверное
Если по правилам ПДД, водитель ППС должен убедиться, что его пропускают! У меня тоже был случай, когда полицейские выехали с второстипенки да еще на перекрестке где из-за забора их не было видно за ранее. От аварии спасло то, что я собирался поворачивать на этом перекрестке и скорость была минимальной! Но обсигналил-матом я их крепко!!!
водитель спец.машины обязан убедиться, что его видят и пропускают
в городской застройке, особенно днем на загруженных дорогах не всегда понятно откуда исходит звук сирены
Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.
в случае, описанном в этой новости, водитель гражданского автомобиля, скорее всего, невиновен
"экипаж пересекал перекрёсток на красный, им в бок врезался автомобиль, который ехал на зелёный", так ППС не убедились, что их пропускают?! Перли напролом!
ПДД РФ, п3.1 из которого следует: Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.
7.06.2021 12:11
гость
сдайте права и идите на пересдачу теории.
Грачи уже были на перекрестке, когда вылетел на зеленый этот воробей.
7.06.2021 12:11
гость
Вы правы, водителя ППС надо лишить прав, а за руль его пустило МВД!
7.06.2021 12:46
- гость -
Они могли выскочить перед внедорожником. Время на торможение могло уже и не быть у гражданского.
На фото видно, что удар пришелся в правую сторону патрульки в район дверей (бензобака). Учитывая скорость полицейской машины получается, что выскочили они на перекресток, как "черт из табакерки" перед внедорожником.
Виноваты мусора, хоть с маяками, но убедится они должны были в безопасности выезда на перекрёсток.
Здесь теперь как судья повернёт.
Тоже чуть скорую не влипил однажды я.Выскочили внезапно перед носом из не видимой зоны.Я метров 30 юзом шел по мокрому от дождя асфальту. Горел зелёный.Сигналил без отрыва. Разошлись чудом, секунды хватило избежать столкновения.
А зачем сигналил то?))
Думал скорая свистнет и улетит?
Камеры пусть смотрят. Могли люстру врубить после аварии.И поверить куда ехали на какой вызов
водитель гражданского автомобиля невиновен в данном случае - если он глухой. ночью машин нет, неужели не слышно сирены?
"водитель спец.машины обязан убедиться, что его видят и пропускают
в городской застройке"
Комизм всей этой ситуации в другом - дело было в ночь с 6 на 7 июня, а как правило ночью нет движения автомобилей, во всяком случае плотного движения. И тот и другой водитель похоже вообще на смотрели на светофор.
Очуметь - по дорогам ездят внедорожники....
По проходимости Автомобили разделяются на дорожные, внедорожные (карьерные) и Автомобили повышенной и высокой проходимости. … Внедорожные, имеющие увеличенные габаритные размеры и осевые нагрузки, могут использоваться только на специальных дорогах, например в карьерах.
Называть обычные транспортные средства «внедорожниками» не корректно, так как настоящим внедорожникам не разрешено передвижение по дорогам общего пользования
7.06.2021 13:44
- гость -
Вы меня извините конечно, но на форуме не все так тонко разбираются в автомобилях.
К примеру и Вы будите что то некорректно говорить в области далекой от вашей профессии.
И тот и другой водитель похоже вообще на смотрели на светофор.
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если он с мигалкой едет, ему надо смотреть только на другие автомобили, убеждаться, что пропускают... но ночью не услышать и не заметить сирены - я не понимаю водителя легковой машины
При всём моём положительном отношении в полиции, не верю, что была насущная необходимость ночью по пустой улице гнать с сиреной и лететь на красный. Просто у некоторых даже в серьёзном возрасте детство в ж.. играет.