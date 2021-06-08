Барнаульский "Коммунальщик" проведёт две домашние игры в рамках чемпионата России

Барнаульский "Коммунальщик" проведёт две домашние игры чемпионата России по хоккею на траве среди женщин. В рамках пятого тура женской суперлиги алтайские девушки сегодня, 8-го, и в среду, 9-го июня, встретятся с командой "Ак Барс – Динамо" из Казани.

В сезоне 2020 года клуб из Татарстана стал серебряным призёром чемпионата России, а годом ранее выиграл золотые медали. В нынешнем чемпионате "Ак Барс – Динамо" пока занимает 4-е место. В шести играх казанские девушки набрали 10 очков.

"Коммунальщик" сейчас располагается на третьей строке турнирной таблицы. После восьми матчей алтайская команда имеет в своём активе 13 очков.

В прошлом году "Ак Барс – Динамо" и "Коммунальщик" встречались трижды. Во всех матчах победу праздновали хоккеистки из Казани – 3:0, 4:1 и 6:0. Капитаном "Ак Барс – Динамо" является воспитанница барнаульского хоккея на траве Ирина Осипова. Ранее несколько лет она играла за "Коммунальщик".

Матчи пройдут на стадионе "Коммунальщик" по адресу: ул. Малахова, 134. Начало встреч 8 и 9 июня в 19:00.