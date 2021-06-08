На Алтае трое "друзей-лесорубов" незаконно спилили 20 берёз

В Романовском районе полицейские задержали трёх жителей посёлка Тамбовского, подозреваемых в незаконной рубке 20 сырорастущих берёз, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, ущерб от действий лесорубов составил более 200 тысяч рублей. Мужчины распиливали деревья в берёзовой колке и перевозили их чурками на личном транспорте к себе домой.

"В ходе обыска у подозреваемых изъяты автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 с самодельными прицепами, а также две бензопилы и спилы деревьев", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений".