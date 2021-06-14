Люди расслабились. В Новосибирске началась третья волна коронавируса

В Новосибирской области растет число зараженных коронавирусом. Врачи в регионе заявляют о начале третьей волны, сообщает NGS.

По словам вирусолога Сергея Нетёсова, из-за открытия границ и смягчения ограничений люди сильно расслабились. Многие перестали носить маски, а те, кто вылетает за границу, нередко пренебрегают вакцинацией. Такие люди могут заразиться на отдыхе, а потом заразить своих знакомых в России, считает вирусолог.

Издание отмечает, что врачи в местных больницах уже вторую неделю регистрируют прирост зараженных.

"На прошлой неделе я была у коллег в Бердской городской больнице, они сообщили, что в весенние месяцы выявляли по 3–4 заражённых в день, а сейчас их стало 17–25. Наши терапевты тоже подтверждают увеличение таких пациентов, и наша лаборатория говорит, что выросло количество положительных мазков", - сообщила NGS Кардиолог ЦНМТ Галина Лифшиц.

Тенденцию роста отмечают также сотрудники скорой помощи и лабораторий, которые проводят тесты на коронавирус.

Напомним, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации коронавирусные ограничения уже усилили в Москве и Санкт-Петербурге. Вероятно, эта практика в ближайшее время придет и в регионы.