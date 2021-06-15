Справедливороссы бесплатно раздали молоко в алтайском селе, чтобы поддержать крестьян

Акцию по раздаче бесплатного молока в Ключевском районе провело алтайское отделение партии "Справедливая Россия – За правду". Так партия постаралась обратить внимание властей на нашумевшую проблему с закупочными ценами на молоко. Ещё зимой молоко в Ключах принимали у частников по 28 рублей за литр, а теперь дают лишь 16 рублей за литр. Сдавать молоко по таким ценам – всё равно, что раздать даром, отметили в партии. А потому решили сами раздать молоко сельчанам и узнать их мнение, почему цены обрушились и как исправить ситуацию.
Молоко справедливороссы закупили у одного из местных фермеров – Владимира Лямкина. Всего жителям ключей раздали 100 литров продукта. В акции приняли участие руководитель фракции СР в барнаульской гордуме Оксана Молодых и лидер ключевских справедливороссов Наталья Лебедева.
За молоком обратились даже жители, которые его не пьют, сообщили в пресс-службе партии. Все в Ключах возмущены несправедливостью ценообразования. И тем, что в магазинах эту продукцию затем продают втридорога. Жители рассказали справедливороссам, что для исправления ситуации власть должна поменять своё отношение к сельхозпроизводителям. По мнению сельчан, на Алтае нужен полный контроль за деятельностью перекупщиков, переработчиков и торговых сетей.
В Ключах опасаются, что скоро село вообще останется без коров. "Раньше только на нашей улице держали 100 коров, а сейчас и 20 не наберётся", – жаловались они во время акции.
Напомним, закупочные цены на молоко в районах края резко упали в мае 2021 года. Сейчас в Ключевском районе, а также Шипуновском, Рубцовском, Поспелихинском, Петропавловском, Новичихинском, Краснощёковском, Егорьевском, Волчихинском и Курьинском районах ведутся антимонопольные проверки скупщиков молока на предмет ценового сговора.
На прошлой неделе ситуацию прокомментировал замначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков. По его словам, падение цен на молоко связано с сезонностью. Но справедливороссов такой ответ не устраивает. В партии отметили, что в степных зонах в этом сезоне нечего косить. Из-за этого сено обойдётся фермерам почти в два раза дороже, чем год назад. И такие низкие цены на продукцию попросту добивают сельхозпроизводителей.
Чтобы разобраться в ситуации, руководство реготделения СР направило депутатский запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко. В партии ждут ответ от главы региона в ближайшее время.
Комментарии
Жириновский кур раздавал, и водку.
Неужели этот дешевый пиар еще работает?
Смешно, и вот за них нам предлагают голосовать
Жириновский еще бабу обещал раздавать
раньше в деревнях свое молоко было а сейчас им химию возят
Жириновский еще бабу обещал раздавать
Бабубы
СР - это та же ЕР, тока вид сбоку
Смешно и грустно, куда катимся.
принимали у частников по 28 рублей за литр, а теперь дают лишь 16 рублей за литр
Ну пусть частники продают по 28 рублей, в магазине по 52.
Молоко подешевело, у нас проблема
Еще они базовый доход обещали раздавать, если к власти придут. И пенсионный возраст снизить. ЕР сразу говорит, снижать не будем
Еще в апреле писали, что "Путин потребовал повысить доходы жителей Алтайского края".Путин потребовал доложить о целевых результатах до 1 июля 2021 года, а затем — каждые шесть месяцев. (Алтапресс 5 АПРЕЛЯ 2021) .
???
оригинально.... надо им наглядно показывать а то как до утки доходит когда уже коров не будет