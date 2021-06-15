Справедливороссы бесплатно раздали молоко в алтайском селе, чтобы поддержать крестьян

Акцию по раздаче бесплатного молока в Ключевском районе провело алтайское отделение партии "Справедливая Россия – За правду". Так партия постаралась обратить внимание властей на нашумевшую проблему с закупочными ценами на молоко. Ещё зимой молоко в Ключах принимали у частников по 28 рублей за литр, а теперь дают лишь 16 рублей за литр. Сдавать молоко по таким ценам – всё равно, что раздать даром, отметили в партии. А потому решили сами раздать молоко сельчанам и узнать их мнение, почему цены обрушились и как исправить ситуацию.

Молоко справедливороссы закупили у одного из местных фермеров – Владимира Лямкина. Всего жителям ключей раздали 100 литров продукта. В акции приняли участие руководитель фракции СР в барнаульской гордуме Оксана Молодых и лидер ключевских справедливороссов Наталья Лебедева.

За молоком обратились даже жители, которые его не пьют, сообщили в пресс-службе партии. Все в Ключах возмущены несправедливостью ценообразования. И тем, что в магазинах эту продукцию затем продают втридорога. Жители рассказали справедливороссам, что для исправления ситуации власть должна поменять своё отношение к сельхозпроизводителям. По мнению сельчан, на Алтае нужен полный контроль за деятельностью перекупщиков, переработчиков и торговых сетей.

В Ключах опасаются, что скоро село вообще останется без коров. "Раньше только на нашей улице держали 100 коров, а сейчас и 20 не наберётся", – жаловались они во время акции.

Напомним, закупочные цены на молоко в районах края резко упали в мае 2021 года. Сейчас в Ключевском районе, а также Шипуновском, Рубцовском, Поспелихинском, Петропавловском, Новичихинском, Краснощёковском, Егорьевском, Волчихинском и Курьинском районах ведутся антимонопольные проверки скупщиков молока на предмет ценового сговора.

На прошлой неделе ситуацию прокомментировал замначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков. По его словам, падение цен на молоко связано с сезонностью. Но справедливороссов такой ответ не устраивает. В партии отметили, что в степных зонах в этом сезоне нечего косить. Из-за этого сено обойдётся фермерам почти в два раза дороже, чем год назад. И такие низкие цены на продукцию попросту добивают сельхозпроизводителей.

Чтобы разобраться в ситуации, руководство реготделения СР направило депутатский запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко. В партии ждут ответ от главы региона в ближайшее время.