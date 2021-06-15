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Справедливороссы бесплатно раздали молоко в алтайском селе, чтобы поддержать крестьян

, ИА "Амител"
Партия ждёт ответа от губернатора, почему в крае обрушились закупочные цены на молоко
Фото: 'Справедливая Россия – За правду'

Фото: "Справедливая Россия – За правду"

Акцию по раздаче бесплатного молока в Ключевском районе провело алтайское отделение партии "Справедливая Россия – За правду". Так партия постаралась обратить внимание властей на нашумевшую проблему с закупочными ценами на молоко. Ещё зимой молоко в Ключах принимали у частников по 28 рублей за литр, а теперь дают лишь 16 рублей за литр. Сдавать молоко по таким ценам – всё равно, что раздать даром, отметили в партии. А потому решили сами раздать молоко сельчанам и узнать их мнение, почему цены обрушились и как исправить ситуацию.

Молоко справедливороссы закупили у одного из местных фермеров – Владимира Лямкина. Всего жителям ключей раздали 100 литров продукта. В акции приняли участие руководитель фракции СР в барнаульской гордуме Оксана Молодых и лидер ключевских справедливороссов Наталья Лебедева.

За молоком обратились даже жители, которые его не пьют, сообщили в пресс-службе партии. Все в Ключах возмущены несправедливостью ценообразования. И тем, что в магазинах эту продукцию затем продают втридорога. Жители рассказали справедливороссам, что для исправления ситуации власть должна поменять своё отношение к сельхозпроизводителям. По мнению сельчан, на Алтае нужен полный контроль за деятельностью перекупщиков, переработчиков и торговых сетей.

В Ключах опасаются, что скоро село вообще останется без коров. "Раньше только на нашей улице держали 100 коров, а сейчас и 20 не наберётся", – жаловались они во время акции.

Напомним, закупочные цены на молоко в районах края резко упали в мае 2021 года. Сейчас в Ключевском районе, а также Шипуновском, Рубцовском, Поспелихинском, Петропавловском, Новичихинском, Краснощёковском, Егорьевском, Волчихинском и Курьинском районах ведутся антимонопольные проверки скупщиков молока на предмет ценового сговора.

На прошлой неделе ситуацию прокомментировал замначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков. По его словам, падение цен на молоко связано с сезонностью. Но справедливороссов такой ответ не устраивает. В партии отметили, что в степных зонах в этом сезоне нечего косить. Из-за этого сено обойдётся фермерам почти в два раза дороже, чем год назад. И такие низкие цены на продукцию попросту добивают сельхозпроизводителей.

Чтобы разобраться в ситуации, руководство реготделения СР направило депутатский запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко. В партии ждут ответ от главы региона в ближайшее время.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.06.2021 14:45
Fkt

Жириновский кур раздавал, и водку.

Неужели этот дешевый пиар еще работает?

15.06.2021 14:50
гость

Смешно, и вот за них нам предлагают голосовать

15.06.2021 14:54
- гость -

Жириновский еще бабу обещал раздавать

15.06.2021 14:56
- гость -

раньше в деревнях свое молоко было а сейчас им химию возят

15.06.2021 14:57
- гость -

Жириновский еще бабу обещал раздавать

Бабубы

15.06.2021 15:06
- гость -

СР - это та же ЕР, тока вид сбоку

15.06.2021 15:17
- гость -

Смешно и грустно, куда катимся.

15.06.2021 15:43
гость

принимали у частников по 28 рублей за литр, а теперь дают лишь 16 рублей за литр

Ну пусть частники продают по 28 рублей, в магазине по 52.

15.06.2021 15:44
гость

Молоко подешевело, у нас проблема

15.06.2021 15:54
гость

Еще они базовый доход обещали раздавать, если к власти придут. И пенсионный возраст снизить. ЕР сразу говорит, снижать не будем

15.06.2021 16:05
- гость -

Еще в апреле писали, что "Путин потребовал повысить доходы жителей Алтайского края".Путин потребовал доложить о целевых результатах до 1 июля 2021 года, а затем — каждые шесть месяцев. (Алтапресс 5 АПРЕЛЯ 2021) .

???

15.06.2021 16:45
гость

оригинально.... надо им наглядно показывать а то как до утки доходит когда уже коров не будет

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