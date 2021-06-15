Арбитражный суд отклонил требование признать "Барнаулкапстрой" банкротом

Дело о признании АО СЗ "Барнаулкапстрой" банкротом прекращено. Организация погасила долги перед "СДЛ-Групп" в полном объёме.

Как сообщает пресс-центр мэрии, 15 июня в ходе заседания в Арбитражном суде Алтайского края представитель "Барнаулкапстроя" предоставил платёжные документы о погашении задолженности. В связи с этим арбитражный суд отклонил требование ООО "СДЛ-Групп" о признании компании банкротом.

Напомним, проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ему поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза". Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе БКС остановил строительство на всех объектах и распродал перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой", который оказался на грани банкротства. Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.

Сейчас жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк", денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах кредитной организации.

В начале июня 2021 года в администрации Барнаула прошло совещание по поводу строительства дома. Тогда глава "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов сообщил, что работы близки к завершению. Замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что власти и компания проводят работу по стабилизации финансового положения строительной компании. В частности принято решение о продаже на торгах принадлежащей предприятию складской базы.