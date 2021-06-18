Алтайский депутат предложил сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семёнов предложил сделать вакцинацию от коронавируса в Алтайском крае обязательной. Об этом сообщает телеграм-канал "Молотов".
Свою идею Семёнов озвучил на проходящей в Барнауле сессии АКЗС.
Напомним, что 15 июня главный санитарный врач Москвы своим указом постановила работодателям за два месяца привить не меньше 60% сотрудников. А отказавшимся от вакцинации, кажется, грозит отстранение от работы.
Губернатор региона Виктор Томенко уже дал понять профильным ведомствам, что недоволен нынешними темпами вакцинации в Алтайском крае.
Журналисты amic.ru разобрались в вопросе и выяснили, могут ли человека оштрафовать или уволить за отказ и ждать ли подобных мер на Алтае.
Комментарии
сам он сделал? перед тем как такое говорить?
а он не хочет на себя взять персональную финансовую ответственность за то, что это кому-то принесёт отрицательный результат???!!!!!
пора пора
Уколись, сообщи результат. Смотреть будем.
пусть с себя начнет .
Я такого не выбирал
Пусть его электорат опыты над собой ставит
Похоже хотят отставших в живых людей окончательно угробить...геноцидом попахивает собственного народа.
Почему кто-то распоряжается моим здоровьем? Люди,мы что бараны и нас стадом гонят на заклание?!
Непонимаю кто вообще может выступать против? Только стукнутые головой с гормональными нарушениями?
18.06.2021 11:50
- гость -
------------------------------
Ээээ как тебя там. Иди уже к семёнову, на пару уколитесь.
Предсказываю новую услугу в частной медицине: медотвод от прививки от 1000 рублей.
18.06.2021 11:52
- гость -
Комментарий Вы адресовали не мне, но я отвечу Вам.
Все те вакцинации которые Вы озвучили проходили испытания и проверку не полгода.
В данном случае, вакцина от ковида пошла в ход почти из лаборатории и неизвестны ее последствия в будущем.
18.06.2021 11:50
- гость -
Ну это с какой стороны посмотреть! С моей стороны это Вы стукнутый!
Прошу не принимать на свой счет людей которые привились. Я отношусь нормально к тем кто привился, это ваше право и ваше решение. Я в данном случае пишу про конкретного индивида, который считает всех не привитых хуже себя! Гитлер тоже считал не арийцев недочеловеками!
еще один главврач нашелся.....
ну пусть увольняют... и так огромные кадровые проблемы на промышленных пищевых предприятиях, технических специалистов почти не осталось, а если предприятие пищевое, по-любому будут заставлять привиться либо уйти, а это простои и огромные деньги
Давно пора,раз у нас сплошь и рядом бестолковые
Мишустин болел короновирусом. Или прививка не подействовала или просто не прививался. И там и там вопросы.
А крови попить бесплатно не хотите?
Решение должно приниматься мгновенно, а не тянуться годами. Если этот вирус смертельный. Я не биолог, но вот, что думаю: может при рождении вакцину ставить?
в Голову себе сделайте
Лидер фракции ЛДПР Владимир Семёнов предложил сделать вакцинацию...
Давно пора не реагировать на высказывания ЛДПР.
Что вводить обязательную вакцинацию, необходимы несколько условий ....
1. Вирус должен быть смертельно опасен...(сколько там процент смертности 3% или меньше?)
2. Вакцина должна быть полностью безопасна. Причем в первую очередь для следующих поколений . (Не подскажите, есть статистика здоровья новорожденных , после вакцинации родителей?)))
И т.д....
Сейчас я верю, что вакцина безопасна для вакцинируемых. Многие знакомые привились. Верю , что вирус опасен (но не тотально, сам переболел тяжело)
НО ....как вакцина отразится на беременных или будущих роженицах? Есть данные? Если нет, то зачем мы ставим под угрозу всю нацию тотальной вакцинацией!?
Семёнов свою почку или 4 литра крови не хочет отдать в обязательном порядке? Спасет чью то жизнь.
18.06.2021 12:23
Местный
Вам ник вернули? Поздравляю. И даже комментарий очень адекватный.
18.06.2021 12:32
- гость -
Нет, это не месный.
если бы в советские времена был интернет и похожий настрой то мы бы не справились не с одной инфекцией
вы наверное детям своим прививки вообще не ставите?
ведь тоже бывает и побочка и все остальное, бывает и антитела не вырабатываются, манту вообще только у нас ставят, за границей нет такой прививки. На эту то темы поорите тут!!!!! прививка от клеща не избавляет от други инфекций передаваемых при укусе
такое ощущение что народ деградировал полностью
Да не вопрос. Скажите , сколько лет прививке от полиомтелита? Или от клещевого энцефалита? Да хотя бы от гепатита б?
И есть ли данные о полочке на детях? На роженицах ?
Томенко недоволен темпами вакцинации на Алтае.Неужели?!Видно пинка из центра боиться получить.
Семёнов выпендрился перед жириком. ЛДПР партия недалёких
Вот такие мракобесы,дауны пытаются вершить судьбы людей.Я считаю таких надо расстреливать,очищать нацию от всякого отребья.
"такое ощущение что народ деградировал полностью"....
Может наоборот просыпается от зомбирования?
Этот Семенов считает себя Богом ????? На каком основании он решает за меня , что мне делать ? Депутаты побежали , кто быстрее выдаст " рекомендации" об обязательном вакцинировании , умные мысли у них есть или как ? Пусть своим здоровьем занимается , своих детей прививает .
сколько лет прививке от полиомтелита? Или от клещевого энцефалита? Да хотя бы от гепатита б?
И есть ли данные о полочке на детях? На роженицах ?
Вы отстали от жизни. Сейчас прививки на основе генной инженерии, потому несут большие последствия. Насильственное вмешательство в генетику - преступление против человечества
в ЛДПР один тупее другого
Японцы тоже ставили прививки китайцам годы 2 Мировой войны. Заботились о здоровье?