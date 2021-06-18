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Новости

Алтайский депутат предложил сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

, ИА "Амител"
Идею он озвучил на сессии АКЗС
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семёнов предложил сделать вакцинацию от коронавируса в Алтайском крае обязательной. Об этом сообщает телеграм-канал "Молотов".

Свою идею Семёнов озвучил на проходящей в Барнауле сессии АКЗС.

Напомним, что 15 июня главный санитарный врач Москвы своим указом постановила работодателям за два месяца привить не меньше 60% сотрудников. А отказавшимся от вакцинации, кажется, грозит отстранение от работы.

Губернатор региона Виктор Томенко уже дал понять профильным ведомствам, что недоволен нынешними темпами вакцинации в Алтайском крае.

Журналисты amic.ru разобрались в вопросе и выяснили, могут ли человека оштрафовать или уволить за отказ и ждать ли подобных мер на Алтае.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.06.2021 11:24
- гость -

сам он сделал? перед тем как такое говорить?

18.06.2021 11:27
- гость -

а он не хочет на себя взять персональную финансовую ответственность за то, что это кому-то принесёт отрицательный результат???!!!!!

18.06.2021 11:32
- гость -

пора пора

18.06.2021 11:33
- гость -

Уколись, сообщи результат. Смотреть будем.

18.06.2021 11:37
- гость -

пусть с себя начнет .

18.06.2021 11:41
- гость -

Я такого не выбирал
Пусть его электорат опыты над собой ставит

18.06.2021 11:45
ГОСТЬ +++

Похоже хотят отставших в живых людей окончательно угробить...геноцидом попахивает собственного народа.

18.06.2021 11:49
- гость -

Почему кто-то распоряжается моим здоровьем? Люди,мы что бараны и нас стадом гонят на заклание?!

18.06.2021 11:50
- гость -

Непонимаю кто вообще может выступать против? Только стукнутые головой с гормональными нарушениями?

18.06.2021 11:56
- гость -


18.06.2021 11:50
- гость -
------------------------------


Ээээ как тебя там. Иди уже к семёнову, на пару уколитесь.

18.06.2021 11:58
Гость

Предсказываю новую услугу в частной медицине: медотвод от прививки от 1000 рублей.

18.06.2021 11:59
- гость -


18.06.2021 11:52
- гость -
Комментарий Вы адресовали не мне, но я отвечу Вам.
Все те вакцинации которые Вы озвучили проходили испытания и проверку не полгода.
В данном случае, вакцина от ковида пошла в ход почти из лаборатории и неизвестны ее последствия в будущем.

18.06.2021 12:03
- гость -


18.06.2021 11:50
- гость -
Ну это с какой стороны посмотреть! С моей стороны это Вы стукнутый!
Прошу не принимать на свой счет людей которые привились. Я отношусь нормально к тем кто привился, это ваше право и ваше решение. Я в данном случае пишу про конкретного индивида, который считает всех не привитых хуже себя! Гитлер тоже считал не арийцев недочеловеками!

18.06.2021 12:08
- гость -

еще один главврач нашелся.....

18.06.2021 12:09
- гость -

ну пусть увольняют... и так огромные кадровые проблемы на промышленных пищевых предприятиях, технических специалистов почти не осталось, а если предприятие пищевое, по-любому будут заставлять привиться либо уйти, а это простои и огромные деньги

18.06.2021 12:09
гость

Давно пора,раз у нас сплошь и рядом бестолковые

18.06.2021 12:10
- гость -

Мишустин болел короновирусом. Или прививка не подействовала или просто не прививался. И там и там вопросы.

18.06.2021 12:12
- гость -

А крови попить бесплатно не хотите?

18.06.2021 12:14
- гость -

Решение должно приниматься мгновенно, а не тянуться годами. Если этот вирус смертельный. Я не биолог, но вот, что думаю: может при рождении вакцину ставить?

18.06.2021 12:20
- гость -

в Голову себе сделайте

18.06.2021 12:22
- гость -

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семёнов предложил сделать вакцинацию...

Давно пора не реагировать на высказывания ЛДПР.

18.06.2021 12:23
Местный

Что вводить обязательную вакцинацию, необходимы несколько условий ....
1. Вирус должен быть смертельно опасен...(сколько там процент смертности 3% или меньше?)
2. Вакцина должна быть полностью безопасна. Причем в первую очередь для следующих поколений . (Не подскажите, есть статистика здоровья новорожденных , после вакцинации родителей?)))
И т.д....
Сейчас я верю, что вакцина безопасна для вакцинируемых. Многие знакомые привились. Верю , что вирус опасен (но не тотально, сам переболел тяжело)
НО ....как вакцина отразится на беременных или будущих роженицах? Есть данные? Если нет, то зачем мы ставим под угрозу всю нацию тотальной вакцинацией!?

18.06.2021 12:26
- гость -

Семёнов свою почку или 4 литра крови не хочет отдать в обязательном порядке? Спасет чью то жизнь.

18.06.2021 12:32
- гость -

18.06.2021 12:23
Местный
Вам ник вернули? Поздравляю. И даже комментарий очень адекватный.

18.06.2021 12:33
- гость -

18.06.2021 12:32
- гость -
Нет, это не месный.

18.06.2021 12:35
гость

если бы в советские времена был интернет и похожий настрой то мы бы не справились не с одной инфекцией
вы наверное детям своим прививки вообще не ставите?
ведь тоже бывает и побочка и все остальное, бывает и антитела не вырабатываются, манту вообще только у нас ставят, за границей нет такой прививки. На эту то темы поорите тут!!!!! прививка от клеща не избавляет от други инфекций передаваемых при укусе
такое ощущение что народ деградировал полностью

18.06.2021 12:42
- гость -

Да не вопрос. Скажите , сколько лет прививке от полиомтелита? Или от клещевого энцефалита? Да хотя бы от гепатита б?
И есть ли данные о полочке на детях? На роженицах ?

18.06.2021 12:43
гость

Томенко недоволен темпами вакцинации на Алтае.Неужели?!Видно пинка из центра боиться получить.

18.06.2021 12:44
гость

Семёнов выпендрился перед жириком. ЛДПР партия недалёких

18.06.2021 12:45
гость

Вот такие мракобесы,дауны пытаются вершить судьбы людей.Я считаю таких надо расстреливать,очищать нацию от всякого отребья.

18.06.2021 12:46
- гость -

"такое ощущение что народ деградировал полностью"....
Может наоборот просыпается от зомбирования?

18.06.2021 12:46
гость

Этот Семенов считает себя Богом ????? На каком основании он решает за меня , что мне делать ? Депутаты побежали , кто быстрее выдаст " рекомендации" об обязательном вакцинировании , умные мысли у них есть или как ? Пусть своим здоровьем занимается , своих детей прививает .

18.06.2021 12:47
гость

сколько лет прививке от полиомтелита? Или от клещевого энцефалита? Да хотя бы от гепатита б?
И есть ли данные о полочке на детях? На роженицах ?


Вы отстали от жизни. Сейчас прививки на основе генной инженерии, потому несут большие последствия. Насильственное вмешательство в генетику - преступление против человечества

18.06.2021 12:47
1

в ЛДПР один тупее другого

18.06.2021 12:48
- гость -

Японцы тоже ставили прививки китайцам годы 2 Мировой войны. Заботились о здоровье?

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