Алтайский депутат предложил сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семёнов предложил сделать вакцинацию от коронавируса в Алтайском крае обязательной. Об этом сообщает телеграм-канал "Молотов".

Свою идею Семёнов озвучил на проходящей в Барнауле сессии АКЗС.

Напомним, что 15 июня главный санитарный врач Москвы своим указом постановила работодателям за два месяца привить не меньше 60% сотрудников. А отказавшимся от вакцинации, кажется, грозит отстранение от работы.

Губернатор региона Виктор Томенко уже дал понять профильным ведомствам, что недоволен нынешними темпами вакцинации в Алтайском крае.

Журналисты amic.ru разобрались в вопросе и выяснили, могут ли человека оштрафовать или уволить за отказ и ждать ли подобных мер на Алтае.