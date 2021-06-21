Врачи назвали беспричинный зуд ранним признаком рака крови

Зуд кожи без видимой причины может свидетельствовать о наличии рака крови. Как пишет "МедикФорум", к таким выводам пришли врачи, изучив истории болезней более 17 тыс. пациентов с этим заболеванием. Примерно у 20% заболевших на ранней стадии недуга был отмечен беспричинный зуд.

"Если ваша кожа не сухая и вы не можете найти очевидную причину постоянного зуда, обязательно сообщите об этом своему терапевту, – утверждают авторы исследования. – Точная причина, по которой у людей с лейкемией или лимфомой иногда возникает кожный зуд, окончательно не установлена и обсуждается в научной литературе".

Специалисты считают, что зуд вызывают цитокины и другие вещества, которые в больших количествах впрыскиваются в кровь заболевшего. По словам медиков, в некоторых случаях этот симптом сопровождается сыпью.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал черешню для профилактики рака и гипертонии. По его словам, это далеко не единственное полезное свойство ягоды.