В Алтайском крае запускают асфальтовый завод для ремонта трассы

Федеральные дорожники приступили к капитальному ремонту участка с 158-го по 167-й километр (в районе села Буканское) трассы Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном. Завершить работы планируют в 2022 году.

Как рассказали amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай", для ускорения процесса рядом запустили два завода по производству цементобетона и асфальтобетона.

"Последний – современная отечественная разработка. Производительность завода – 160 тонн в час, он рассчитан на изготовление всех применяемых в стране асфальтобетонных смесей, в том числе с добавлением полимербитумных вяжущих, что значительно повышает качество и долговечность материалов", – уточнили в ведомстве.

По словам главного инженера федеральных дорожников Сергея Рубаненко, в первую очередь восстанавливают наиболее проблемные участки трассы.

Помимо нового покрытия, на девятикилометровом участке планируют выполнить работы по реконструкции для увеличения безопасности. В частности "спрямят" радиус поворота, который сейчас не соответствует нормативам, а на перекрёстке с региональной дорогой организуют круговое движение.

Напомним, 400-километровый участок от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду планируют сделать полностью четырёхполосным.

Начать ремонт новой федеральной трассы хотели ещё в 2020 году. Но из-за пандемии планы пришлось скорректировать. Полностью её приведут в нормативное состояние к 2024 году. Из федерального бюджета ежегодно на ремонт будут выделять около 1,5 миллиарда рублей.

"Росавтодор" принял на баланс третью федеральную трассу осенью 2020-го. Причём разговоры об этом велись ещё с 2017 года. Ожидается, что Алтайский край будет экономить около 500 миллионов рублей в год после передачи дороги на федеральный баланс.

И это без расходов на ремонт, с которым и так затянули ещё несколько лет назад. Таким образом, за счёт передачи дороги в федеральную собственность краевой дорожный фонд в ближайшие семь лет сэкономит 4,2 миллиарда рублей.

Качество дороги в Романовском, Родинском и Мамонтовском районах неоднократно вызывало недовольство автомобилистов. На ямы они жаловались губернатору Виктору Томенко даже в соцсетях.