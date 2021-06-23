УФАС выдал предупреждение конкуренту Барнаулгоргаза

Конкуренту Барнаулгоргаза выдано предупреждение антимонопольного органа. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

Отмечается, что компания ООО "Пожарный рубеж Фоминых" уличена во введении в заблуждение абонентов конкурирующей фирмы – ООО "Барнаулгоргаз".

"Преступив правила добросовестной конкуренции, сотрудники ООО "Пожарный рубеж Фоминых", обходили дома клиентов ООО "Барнаулгоргаз", предлагая свои услуги по проверке вентиляционных и дымоходных каналов. При этом гражданам распространялась недостоверная информация о том, что ООО "Барнаулгоргаз" не имеет права заключать договоры на ТО ВДГО, а также обследовать дымоходные каналы по причине отсутствия лицензии на данный вид работ", – сказано в сообщении.

За нарушение закона компания получила предупреждение, выполнить которое нужно до 12 июля 2021 года.