УФАС выдал предупреждение конкуренту Барнаулгоргаза

Конкуренту Барнаулгоргаза выдано предупреждение антимонопольного органа. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.
Отмечается, что компания ООО "Пожарный рубеж Фоминых" уличена во введении в заблуждение абонентов конкурирующей фирмы – ООО "Барнаулгоргаз".
"Преступив правила добросовестной конкуренции, сотрудники ООО "Пожарный рубеж Фоминых", обходили дома клиентов ООО "Барнаулгоргаз", предлагая свои услуги по проверке вентиляционных и дымоходных каналов. При этом гражданам распространялась недостоверная информация о том, что ООО "Барнаулгоргаз" не имеет права заключать договоры на ТО ВДГО, а также обследовать дымоходные каналы по причине отсутствия лицензии на данный вид работ", – сказано в сообщении.
За нарушение закона компания получила предупреждение, выполнить которое нужно до 12 июля 2021 года.
Комментарии
Чья бы корова мычала... А как "Барнаулгоргаз" вводит в заблуждения доверчивых стариков (клиентов других компаний). Приезжают, представляются сотрудниками службы газа, не уточняя какой и подсовывают им на подпись свои договора на обслуживание ВДГО? При этом даже не меняют абонентские книжки, а наклеивают свои логотипы на чужие. Вот уж кого надо привлечь...