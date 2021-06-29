В АлтГТУ будут развивать команду по регби для участия в студенческой лиге

В АлтГТУ сформируют команду по регби. Соответствующее соглашение подписал ректор АлтГТУ Андрей Марков с президентом ассоциации "Студенческая регбийная лига России" Андреем Хорохориным и председателем Федерации регби Алтайского края Максимом Кардашовым.

"Мы подписали соглашение о сотрудничестве между Федерацией регби России и Федерацией регби Алтайского края, а также Министерством спорта края. Технический вуз славится спортсменами, особенно по единоборствам и командным видам спорта. Я думаю, что найдутся желающие достигать успехов и в регби", — рассказал Максим Кардашов.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков отметил важность развития спорта в вузе.

"Регби – необычный для России вид спорта. У нас в вузе уже однажды формировалась такая команда, пора её возрождать. АлтГТУ достойно представлен на региональном и федеральном уровне по мини-футболу, очень надеюсь, что регбисты также займут высокие позиции в лиге. Будем тренироваться", — говорит ректор.

Согласно соглашению, ассоциация "Студенческая регбийная лига России" и Федерация регби Алтайского края будут помогать развивать регбийную команду АлтГТУ. Технический университет, в свою очередь, будет содействовать в подготовке и реализации программ повышения квалификации педагогических и научных работников.

В студенческой лиге по регби играет 120 команд. В скором времени команда АлтГТУ пополнит их ряды.