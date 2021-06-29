К благоустройству ещё трех дворов приступили в Барнауле

В Ленинском районе Барнаула приступили к благоустройству трех дворов в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщают в мэрии.

Так, во дворе дома по ул. Георгия Исакова, 249а, заасфальтируют внутридворой проезд, отремонтируют тротуар, установят новые лавки и урны, а также при софинансировании жильцов обустроят парковку и сделают горку на детской площадке.

Во дворе дома по ул. Шукишна, 26а, помимо аналогичных работ, также оборудуют парковку, а на внутридворовой территории по ул. Юрина, 234, сделают спортивный комплекс.

Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2021 году в Барнауле благоустроят 65 дворов на общую сумму 148,6 млн рублей.