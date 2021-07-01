Такой день. Толпа из-за колеса обозрения и более 40 млн на ремонт дорог в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 1 июля.

Огромная толпа собралась возле колеса обозрения в парке "Арлекино" в Барнауле. Центром внимания горожан стало бесплатное катание на аттракционе в честь дня рождения парка.

На месте побывал корреспондент amic.ru, который сфотографировал большую очередь к колесу обозрения. Хоть часть людей и соблюдает социальную дистанцию, выдерживая необходимое расстояние, почти никто из посетителей не носит маски.

В 2021 году на ремонт дорог частного сектора в Барнауле направят более 40 миллионов рублей. 30 июня состоялся рабочий выезд мэра Вячеслава Франка в микрорайон Восточный, где обсуждались вопросы дорожного ремонта. Ранее от жителей поступали обращения сделать твердое дорожное покрытие в этом микрорайоне, в том числе и по проезду Гужтранспортному.

Олимпийский комитет России утвердил расширенный состав участников предстоящих Олимпийских игр в Токио. Алтайский край на главном турнире четырехлетия представят трое спортсменов: барьерист Сергей Шубенков, стрелок Сергей Каменский и каноистка Ирина Андреева.

Экс-главу Баевского района Андрея Мерца и местного жителя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, мужчины решили получить в собственность овощехранилище.

Работники алтайского филиала "Россети Сибирь" в сообществе "Barnaul22" рассказали о том, что им угрожают отстранением от работы без прививки от коронавируса. Сотрудникам, у которых нет сертификата о прививке, предлагают уйти в отпуск за свой счет.